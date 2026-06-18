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La Coupe du monde 2026 se montre généreuse en buts

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La Coupe du monde 2026 se montre généreuse en buts

Merci Curaçao. La première journée de la Coupe du monde 2026 est la plus prolifique depuis 1958. Avec 75 buts en 24 rencontres, la moyenne de 3,13 pions par match n’est dépassée que par les 3,63 buts du Mondial suédois (29 buts en 8 matchs), bien aidé par le 7-3 de France-Paraguay (triplé de Just Fontaine).

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Pourtant, Allemagne-Curaçao (7-1) est le seul gros carton, suivi par Suède-Tunisie (5-1) et le fructueux Angleterre-Croatie (4-2). Côté purge, le Ghana-Panama de cette nuit (1-0) a failli rejoindre le seul 0-0 de cette première journée : Espagne-Cap Vert. Côte d’Ivoire-Équateur (1-0) et Haïti-Écosse (0-1) sont les autres matchs dont l’ouverture du score a également été la fermeture. Il y a 68 ans avait lieu le dernier Mondial à plus de 3 buts de moyenne sur la compétition (3,6), 1954 étant un record avec 5,38 pions par rencontre.

Ouf, pas de France-Danemark en match des coiffeurs cette année pour tirer la moyenne vers le bas.

Pause hydratation : de l’eau à leur moulin tactique

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33
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