Pronostic Ouzbékistan Colombie : analyse, cotes et prono Coupe du Monde

L’Ouzbékistan et la Colombie s’affrontent le 18 juin, à 4h du matin, pour démarrer leur Coupe du monde 2026. Découvrez notr analyse du match, des formes récentes et notre pari recommandé. La Colombie semble favorite, mais l’Ouzbékistan pourrait surprendre.

Informations clés L’Ouzbékistan débute sa première Coupe du Monde.

La Colombie a gagné ses deux derniers matchs amicaux.

Aucune confrontation directe entre les deux équipes.

Infos du match Stade Mexico City Stadium (Mexico City, Mexico) — capacité de 87 000 places Compétition Coupe du monde 2026 Tour / Journée Journée 1 Entraîneur Ouzbékistan Fabio Cannavaro Entraîneur Colombie Nestor Lorenzo

L’Ouzbékistan fait ses premiers pas en Coupe du monde face à la Colombie. Les Ouzbeks, dirigés par Fabio Cannavaro, ont peiné lors de leurs derniers matchs amicaux avec des défaites face au Canada (0-2) et aux Pays-Bas (1-2). En face, la Colombie, forte de ses récents succès contre la Jordanie (2-0) et le Costa Rica (3-1), aborde cette rencontre en confiance. Sur le papier, la Colombie part favorite avec une cote de 1.36, mais l’Ouzbékistan espère créer la surprise dans ce premier match de groupe au stade Azteca de Mexico.

La Colombie a les cartes en main

Forme récente de l’Ouzbékistan

Date Domicile Score Extérieur Résultat 08/06/2026 Pays-Bas 1-2 Ouzbékistan D 02/06/2026 Canada 2-0 Ouzbékistan D 30/03/2026 Ouzbékistan 0-0 Venezuela N 27/03/2026 Ouzbékistan 3-1 Gabon V 30/01/2026 Ouzbékistan 4-2 Urartu V

L’Ouzbékistan a montré une certaine irrégularité. Après des victoires prolifiques face à des équipes comme le Gabon, les hommes de Cannavaro ont flanché face à des adversaires plus robustes comme le Canada et les Pays-Bas. La solidité du groupe est mise à l’épreuve face à des équipes d’un calibre supérieur.

Forme récente de la Colombie

Date Domicile Score Extérieur Résultat 07/06/2026 Jordanie 0-2 Colombie V 01/06/2026 Colombie 3-1 Costa Rica V 29/03/2026 Colombie 1-3 France D 26/03/2026 Colombie 1-2 Croatie D 19/11/2025 Colombie 3-0 Australie V

La Colombie affiche une forme ascendante. Les récents succès contre la Jordanie et le Costa Rica ont renforcé la confiance des Cafeteros. Malgré des défaites contre la France et la Croatie en mars dernier, l’équipe de Néstor Lorenzo semble avoir trouvé une dynamique positive.

Historique des confrontations

Ouzbékistan et Colombie ne se sont jamais croisés. Ce match sera donc une première pour les deux nations.

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Conclusion : un premier match de Coupe du monde réserve toujours des surprises, mais la Colombie, forte de son expérience, part avec un léger avantage. La prudence reste de mise, car l’incertitude fait partie du jeu. Pour plus d’analyses sur les matchs de ce tournoi, vous pouvez lire notre pronostic sur Ghana-Panama.

En direct : Ouzbékistan-Colombie (0-0)