L'OL prend un beau petit chèque pour Lucas Perri

Un peu d’argent dans les caisses de l’OL, ça ne fera pas de mal.

Arrivé à Lyon il y a un an et demi (en provenance de… Botafogo) pour 6,5 millions d’euros, Lucas Perri est déjà vendu, avec une belle affaire à la clé : Leeds United a accepté de claquer 16 briques pour recruter le portier brésilien, auteur d’une solide saison dans le Rhône. Le septuple champion de France précise qu’il bénéficiera de 10% sur une éventuelle plus-value à la revente, et qu’un bonus de deux millions d’euros pourrait s’ajouter.

Si ça peut permettre d’oublier l’arnaque Thiago Almada…

