Polémique sur l'arbitrage de Majorque-Barcelone

Certes, le score ne laisse place à aucun débat sur la différence de niveau entre les deux équipes.

Mais malgré le 3-0 infligé à Majorque lors de la première journée de Liga, Barcelone entend déjà certaines critiques s’installer. La cause ? L’arbitrage et des faits de jeu qui ont été observés, ce samedi. Les locaux ont ainsi été réduits à neuf, alors que Raphinha aurait également pu recevoir un carton rouge pour un tacle dangereux. « Si vous revoyez l’action de l’expulsion de Vedat Muriqi, vous devez prendre la même décision », a ainsi estimé Jagoba Arrasate, en conférence de presse.

https://twitter.com/beinsports_FR/status/1956778454868697367

Surtout, le deuxième but des Catalans fait jaser : tandis que les Bermellones s’étaient arrêtés de jouer en voyant l’arbitre porter le sifflet à sa bouche en raison d’une légère blessure du pauvre Antonio Raillo ayant reçu un tir de Yamal en pleine poire, Ferran Torres a poursuivi l’action et marqué d’une frappe de loin. « La semaine dernière, les arbitres ont expliqué que le jeu s’arrêtait s’il y avait un coup reçu à la tête. Alors, je ne comprends pas vraiment sa décision », a donc encore regretté l’entraîneur.

Ça commence bien !

À 11 contre 9, Barcelone domine Majorque

FC

