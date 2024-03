Xavi refuse de comparer un de ses joueurs à Messi

Heureusement qu’il était là…

Lors de la 28e journée de Liga, Barcelone a eu toutes les peines du monde à venir à bout de Majorque. Les Catalans ont en effet dû attendre les vingt dernières minutes pour trouver la faille par Lamine Yamal, à peine 16 ans au compteur. Déjà décisif pour son club formateur, le jeune talent est déjà comparé aux plus grands en raison de sa précocité et de son poste. Notamment à un certain Lionel Messi…

Chose qui déplaît fortement à Xavi, l’entraîneur des Blaugrana souhaitant calmer tout le monde en conférence de presse : « Il n’y a aucun intérêt à être comparé à Lionel Messi, Lamine Yamal n’en profitera pas ! Il est différent, mais il y a effectivement des moments où il peut ressembler à Messi : il repique dans l’axe, s’infiltre dans la surface et met le ballon dans la lucarne. On a l’impression de retrouver du Messi en lui, mais ce n’est pas une bonne chose de les comparer. »

Un nouvel Hatem Ben Arfa, alors ?