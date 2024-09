Pronostic Majorque Real Sociedad : Analyse, cotes et prono du match de Liga

La Sociedad enfin récompensé face à Majorque

Le week-end dernier, Majorque a connu sa première défaite à domicile en Liga en s’inclinant contre Villarreal (1-2), un revers en partie dû à l’expulsion de Toni Lato dans les vingt dernières minutes du match. Avant cette déconvenue, les Majorquins avaient remporté une victoire à l’extérieur face à Leganés (0-1), leur seule victoire depuis le début de la saison, qui se résume à 2 défaites et 2 nuls. Actuellement, Majorque occupe une place dans le top 12 du championnat. En plus de la suspension de Lato, l’équipe doit faire face à de nombreuses absences dues aux blessures, notamment Llabres, Mafféo, Morey Bauza et Van der Heyden. Néanmoins, l’entraîneur Javier Aguirre pourra compter sur des joueurs clés comme Vedat Muriqi, l’international kosovar.

► 100€ OFFERTS en CASH chez PMU Sport en misant sur ce match.

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter ⇐ ⇐

La Real Sociedad se présente comme la grande favorite de la rencontre à venir, malgré une série de trois défaites consécutives à domicile. Ces revers, contre des équipes solides telles que le Real Madrid, le Rayo Vallecano et Alavés, laissent toutefois un goût amer. Lors de sa dernière sortie face aux Madrilènes (défaite 0-2), la Real Sociedad n’a pas démérité et a même manqué de réussite en frappant les poteaux à trois reprises. L’équipe basque a été particulièrement malchanceuse, mais cette malchance pourrait bien tourner à son avantage dans le prochain match. L’entraîneur Imanol Alguacil pourra compter sur son joyau, Takefusa Kubo, qui incarne la principale menace offensive. Le Japonais a marqué 2 buts depuis le début de saison (1 avec la Real et 1 en sélection)et pourrait bien faire trembler les filets lors de cette prochaine confrontation. Le capitaine Mikel Oyarzabal, ménagé face au Real Madrid, pourrait faire son retour, tandis que la malchance qui a privé l’équipe de points récemment pourrait enfin s’inverser.

► Le pari « Match nul ou Real Sociedad » est coté à 1,40 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 140€.

– Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH.

– Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

► Le pari « Kubo buteur » est coté à 3,90 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 390€.

– Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH.

– Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

45€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent pour parier sur nos pronostics Majorque – Real Sociedad

Vous avez envie de parier sur nos pronostics Majorque – Real Sociedad sans pression ? Le seul bonus qui vous le permet c’est les bonus sans avoir à déposer d’argent.

Bonne nouvelle, le partenaire paris sportifs de So Foot, RueDesJoueurs, vous a négocié 45€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent :

10€ chez ZEbet en cliquant sur l’offre correspondante ;

chez en cliquant sur l’offre correspondante ; 10€ chez Unibet avec le code SOFOOT ;

chez avec le code ; 15€ chez ParionsSport En Ligne avec le code RDJ15 ;

chez avec le code ; 10€ chez Betsson sans avoir besoin de code.

Les codes promos indiqués ici sont à inscrire dans votre formulaire d’inscription (ils sont parfois déjà préremplis). Certains de ces bonus vous proposent également de profiter d’un autre bonus après, si vous décidez de déposer !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Majorque – Real Sociedad avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé de 100€ DIRECT chez Winamax

– Un 1er pari remboursé de 100€ chez Betclic

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic Majorque Real Sociedad encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !

Malgré un Oyarzabal de retour et buteur, la Real Sociedad laisse la finale à Mallorca