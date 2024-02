Pronostic Majorque Real Sociedad : Analyse, cotes et prono de la demi-finale aller de Coupe du Roi

La Real repart de Majorque avec un résultat

La première demi-finale de la Coupe du Roi met aux prises Majorque à la Real Sociedad. L’équipe insulaire est la surprise de ce dernier carré puisqu’elle a sorti au tour précédent Girona, 2e de Liga. Lors de cette rencontre, les joueurs des Baléares ont réussi une première période spectaculaire pour mener de 3 buts avant de se faire peur en toute fin de rencontre avec le retour des Catalans. Depuis cette qualification, les hommes d’Aguirre ont subi deux revers en Liga face au Betis (0-1) et surtout contre l’Athletic Bilbao (4-0). A la suite de cette nouvelle défaite, Majorque ne dispose plus que de 3 points de plus que le premier relégable, Cadix. Dans cette formation, on retrouve des éléments intéressants comme les Larin, Prats ou Darder.

De son côté, la Real Sociedad lance le début d’une semaine très chargée puisqu’après cette demi-finale aller de Coupe du Roi, le club basque recevra Osasuna avant un déplacement au Parc des Princes en 8e de finale de la Ligue des Champions. Pour atteindre cette demi-finale de Copa del Rey, le club de San Sebastian s’est imposé face à Osasuna et le Celta Vigo lors des tours précédents. En Liga, la Real reste sur deux nuls face au Rayo Vallecano (0-0à et le week-end dernier contre Girona (0-0). Solide, le club basque a seulement encaissé un but lors des 5 dernières rencontres mais a eu du mal à marquer en l’absence de Kubo qui est désormais de retour de la Coupe d’Asie. 6e de Liga, la Real accuse 8 points de retard sur Bilbao (5e) et 11 sur l’Atletico (4e). Très forte défensivement, la bande à Alguacil devrait accrocher au moins un nul dans cette demi-finale aller face à Majorque.

