Pronostic FC Barcelone Majoque : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Le Barça fait le job face à Majorque

En prévision du 8e de finale retour face au Napoli, le FC Barcelone ouvre cette 28e journée de Liga avec la réception de Majorque. Champion l’an passé, le club catalan semble contraint d’observer le sacre du Real Madrid qui possède 8 unités d’avance sur les Blaugrana. Éliminés de la Coupe du Roi, les Barcelonais veulent briller en Coupe d’Europe et assurer leur place dans la prochaine Ligue des champions. Lors des dernières semaines, les Catalans ont enchaîné des résultats irréguliers avec notamment des nuls contre Grenade ou Bilbao pour des victoires face au Celta de Vigo et contre Getafe. Le week-end dernier, les Blaugrana ont été tenus en échec par l’Athletic Bilbao (0-0) dans une rencontre marquée par les blessures de De Jong et Pedri. Ces absences s’ajoutent à celles de Torres, Balde, Alonso et surtout Gavi. Sans ses maîtres à jouer, le Barça doit trouver les bonnes solutions en prévision de la réception du Napoli. Lewandowski (12 buts en Liga), de retour en forme, est l’une d’entre elles.

En face, Majorque va avoir une fin de saison bien occupée. En effet, l’équipe insulaire s’est récemment qualifiée pour la finale de la Coupe du Roi où elle affrontera l’Athletic Bilbao. Lors des tours précédents, l’équipe d’Aguirre s’est notamment défaite de Girona et de la Real Sociedad. Comme une bonne nouvelle ne vient jamais seule, Majorque a également redressé la barre en Liga. Proche de la relégation, les coéquipiers de Sergi Darder viennent de réaliser des résultats intéressants avec des succès face au Rayo Vallecano et contre Girona. À la faveur de ces performances, le club des Baléares est remonté à la 15e place avec 8 points de plus que le premier relégable. À domicile, le Barça devrait prendre le dessus sur Majorque et se mettre dans les dispositions idéales avant le choc contre le Napoli.

