Barcelone se rapproche (encore) du titre

Barcelone 1-0 Majorque

But : Olmo (47e)

24 tirs à zéro pour le premier de la classe.

Voici la statistique observée lors de ce Barcelone-Majorque… à la mi-temps, et non à la fin du match. Une rencontre logiquement remportée par les Catalans, donc, qui ont cependant eu un mal fou à marquer et qui n’ont d’ailleurs inscrit qu’un seul but : juste après la pause, Dani Olmo a offert les trois points à son équipe en profitant d’un service d’Eric Garcia. Un moindre mal pour les locaux, qui ont également monopolisé la balle (environ 80% de possession en leur faveur).

Les belles lignes de Roman

Il faut dire qu’en face, les visiteurs se sont appuyés sur un gardien en état de grâce en la personne de Léo Roman. Olmo, Ferran Torres, Lamine Yamal… Tous ont buté sur l’énorme portier, qui a également pu compter sur son poteau pour éviter l’ouverture du score de Gavi ou sur Ansu Fati qui a loupé le cadre. Mais ça n’a pas suffi, puisque le leader a récupéré les trois points pour accentuer son avance en tête de la Liga (sept unités devant le Real Madrid) à l’occasion de ce premier match de la 33e journée.

Le titre se rapproche vraiment, quand même…

