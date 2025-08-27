Alban Lafont finalement appelé avec la Côte d’Ivoire

Vu la concurrence de fou furieux chez les Bleus, on peut le comprendre.

Alban Lafont a finalement tranché le dilemme qui s’impose à tout joueur binational : disposant de passeports français, ivoirien et burkinabè, le gardien a répondu à la convocation lancée ce mercredi par Émerse Faé avec la Côte d’Ivoire. À 26 ans, le portier du Panathinaïkós passé par Nantes et Toulouse tourne le dos à l’équipe de France, avec qui il avait déjà été appelé par le passé.

Ciao les Bleus

Tout d’abord en espoir, où il a fait une trentaine d’apparitions dans les cages des Bleuets, puis avec la sélection de Didier Deschamps en septembre 2022. Notre bon vieux DD avait en effet appelé Lafont en renfort à la suite de la blessure de Hugo Lloris, mais le portier n’a finalement pas eu l’occasion de faire ses grands débuts dans les cages des Bleus. Trois ans plus tard, il n’aura jamais été plus éloigné de l’équipe de France.

🚨🇨🇮 Éliminatoires Coupe du monde 2026 - La liste des joueurs sélectionnés#FIF 🇨🇮 pic.twitter.com/oRXkLPK7Ta — FIF 🇨🇮🐘 (@FIFCI_tweet) August 27, 2025

Et dire qu’il aurait pu choisir le Burkina Faso…

La Côte d’Ivoire se désiste au dernier moment pour l’organisation de la CAN U20