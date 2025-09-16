La Juventus arrache un point face au Borussia Dortmund

Juventus 4-4 Borussia Dortmund

Buts : Yildiz (64e), Vlahović (67e, 90e+4), Kelly (90e+6) pour la Juve // Adeyemi (53e), Nmecha (65e), Coutou (75e), Bensebaïni (86e SP) pour le BvB

Dans ce match entre deux équipes particulièrement en forme dans leur championnat respectif, le scénario a tenu toutes ses promesses. Au terme d’une soirée riche en but (4-4), Juventus et Borussia doivent cependant se quitter dos à dos.

Les locaux se montrent les premiers dangereux. Khephren Thuram arme une lourde frappe à 20 mètres, bien claquée par Kobel. Le gardien des Borussen se signalera une nouvelle fois à cinq minutes de la pause en contrant une reprise du gauche signée Openda et ses partenaires peuvent le remercier. Leur gegenpressing s’est montré inefficace et les deux équipes se quittent logiquement sur un score nul et vierge.

Deux salles, deux ambiances

Fort heureusement pour le spectacle, la deuxième période est bien plus enthousiasmante. Jugez plutôt : après l’ouverture du score signée Adeyemi, ce sont pas moins de trois buts qui s’enchaînent en quatre minutes. Yildiz égalise d’une superbe frappe enroulée, Nmecha lui rend la pareille juste derrière, avant que Vlahović ne remette les compteurs à zéro d’un tir croisé imparable pour Kobel.

Entré quelques minutes plus tôt, le joker serbe confirme son statut de meilleur buteur de la Juve cette saison en inscrivant son cinquième but lors de ses six derniers matchs. Mais ça ne suffit pas pour empêcher Yan Couto de redonner l’avantage au BvB à un quart d’heure de la fin, ni Guirassy d’obtenir un penalty après une main de Lloyd Kelly dans la surface. Un penalty transformé par Bensebaïni qui offre pour la première fois le break aux Schwarzgelben à cinq minutes de la fin du temps réglementaire.

Hélas pour Niko Kovač, qui ne se consolera qu’à travers le fait qu’il n’a toujours pas perdu un de ses dix matchs de phase de ligue en C1, ses joueurs perdent le fil et coulent à pic dans le temps additionnel. Vlahović inscrit un doublé du plat du pied gauche en reprenant un centre millimétré de Kalulu, avant de servir la tête de Kelly qui rachète sa faute en offrant le point du match nul à la Juve dans les toutes dernières secondes.

Il y a des matchs où il ne faut pas arriver en retard, ici il ne fallait certainement pas partir en avance.

Méfie-toi d’Igor Tudor