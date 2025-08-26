N'Golo Kanté proche d'un retour en Ligue 1 ?

Le projet sportif a du plomb dans l’aile.

La liste des champions du monde 2018 en Ligue 1 va-t-elle s’élargir ? Après Florian Thauvin, Paul Pogba et Olivier Giroud, N’Golo Kanté serait proche d’un retour en Ligue 1. L’annonce a été faite par Foot Mercato. , qui annonce qu’Al-Ittihad ouvre la porte à son départ. Le site précise que le représentant du milieu de 34 ans cherche un point de chute.

La liste des éventuels prétendants n’est pas énorme : il s’agit des clubs qui ont un peu de sous. En France, Marseille, le Paris FC et Monaco, mais aussi Al-Qadsiah en Arabie saoudite, ont été cités. Le joueur est arrivé dans le Golfe il y a deux ans et y a disputé deux grosses saisons, au point d’être rappelé par Didier Deschamps en équipe de France.

Passer de bouffer Leo Messi à essayer de bouffer Estéban Lepaul, triste vie.

