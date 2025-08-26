S’abonner au mag

ACTU MERCATO

N'Golo Kanté proche d'un retour en Ligue 1 ?

UL
N'Golo Kanté proche d'un retour en Ligue 1 ?

Le projet sportif a du plomb dans l’aile.

La liste des champions du monde 2018 en Ligue 1 va-t-elle s’élargir ? Après Florian Thauvin, Paul Pogba et Olivier Giroud, N’Golo Kanté serait proche d’un retour en Ligue 1. L’annonce a été faite par Foot Mercato. , qui annonce qu’Al-Ittihad ouvre la porte à son départ. Le site précise que le représentant du milieu de 34 ans cherche un point de chute.

La liste des éventuels prétendants n’est pas énorme : il s’agit des clubs qui ont un peu de sous. En France, Marseille, le Paris FC et Monaco, mais aussi Al-Qadsiah en Arabie saoudite, ont été cités. Le joueur est arrivé dans le Golfe il y a deux ans et y a disputé deux grosses saisons, au point d’être rappelé par Didier Deschamps en équipe de France.

Passer de bouffer Leo Messi à essayer de bouffer Estéban Lepaul, triste vie.

Al-Nassr fonce en finale de la Supercoupe d'Arabie saoudite grâce à João Félix

UL

À lire aussi
Les grands récits de Society: L'étrange cas du Docteur Péchier
  • L'enquête de l'été!
Les grands récits de Society: L'étrange cas du Docteur Péchier

Les grands récits de Society: L'étrange cas du Docteur Péchier

L’anesthésiste-réanimateur Frédéric Péchier a-t-il empoisonné 30 personnes et tué 12 d’entre elles, en se faisant passer pour un héros lorsqu’il les sauvait ou tentait de le faire? C’est ce que son procès, qui s’ouvre en septembre, devra permettre de juger. Ici sont racontés les événements, qui ont eu lieu à Besançon, dans le Doubs, entre 2008 et 2017, tels qu’ils se sont exactement passés.

Les grands récits de Society: L'étrange cas du Docteur Péchier
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!
  • Pronostic Foot 100% Gratuits ! + de 100 Matchs analysés / semaine