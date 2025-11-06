Le Brésilien Hulk signe un exploit

Il est enfin un Avenger.

Lors de la victoire de l’Atlético Mineiro face à Bahia (3-0) dans la nuit de mercredi à jeudi, l’attaquant brésilien Hulk a inscrit le 500e but de sa carrière. Une nouvelle frappe lourde, au ras du sol, à l’entrée de la surface, a permis à son club d’ouvrir le score face à ses supporters.

Derrière Pelé et Romário

Connu pour ses frappes de mule, l’international auriverde devient par la même occasion le quatrième meilleur buteur de l’histoire du Brésil, devancé par les légendes Pelé (765), Romário (753) et Roberto Dinamite (511).

💚💪🏽🐔 𝑼𝑴𝑨 𝑴𝑨𝑹𝑪𝑨 𝑸𝑼𝑬 𝑵Ã𝑶 É 𝑷𝑹𝑨 𝑸𝑼𝑨𝑳𝑸𝑼𝑬𝑹 𝑼𝑴... 5️⃣0️⃣0️⃣ pic.twitter.com/mHT1rlEUYw — Atlético (@Atletico) November 6, 2025

À 39 ans, Hulk, de son vrai nom Givanildo Vieira de Souza, continue d’empiler les buts avec l’Atlético Mineiro depuis son arrivée en 2021. Mais avant ça, sa carrière ressemble à un Erasmus permanent.

Passé par trois clubs japonais entre 2005 et 2008, il rallie le FC Porto, où il remporte une Ligue Europa avec la génération dorée de Falcao, Fredy Guarín, James Rodríguez et Nicolas Otamendi. Il rejoint ensuite le Zénith St-Pétersbourg (2012-2016), puis le Shanghai SIPG (2016-2020), avant de revenir au pays.

Lui au moins, il ne compte pas ses buts à l’entraînement.

