Marcos Rojo change de crémerie en Argentine

RFP
Toujours à la recherche du moyen pour stopper Mbappé.

Prometteur, acheté pour 20 patates avant de flopper lors de son passage de Manchester United, Marcos Rojo respecte à la lettre le destin d’un joueur passé par les Red Devils. Parti se relancer à la casa en 2020 chez Estudiantes, le défenseur central va poursuivre son voyage argentin. L’Argentin a signé avec le Racing Club pour un an, en arrivant librement du Boca Juniors.

Retrouver le bonheur de soulever la Libertadores

Désireuse de remporter la Copa Libertadores pour la première fois depuis 1967, l’ancienne formation de Lisandro Lopez signe un défenseur expérimenté, qui n’a plus tant joué depuis ses déboires en Coupe du monde 2018 et son accrochage avec Kylian Mbappé. Pour le Mondial 2026, on repassera pour le défenseur qui a soufflé sa 35e bougie en mars dernier.

Mais une deuxième Libertadores, 16 ans après sa première, ce serait beau.

Le joli but d’Adrien Martinez en Copa Libertadores

