Marcos Rojo n’oublie pas sa concurrence avec Harry Maguire à MU

Marcos Rojo ne partira en vacances ni avec Harry Maguire, ni avec Ole Gunnar Solskjær. Le défenseur de Boca Juniors est en effet revenu sur son passage mitigé à Manchester United, entre 2014 et 2021, lors d’une interview à TyC Sports. Et visiblement, l’Argentin n’a pas vraiment apprécié le recrutement de l’Anglais en provenance de Leicester contre 87 millions d’euros. « Cette année-là, je me débrouillais très bien en Angleterre. Mais je jouais surtout en Ligue Europa. Je suis donc allé dans le bureau du coach et lui ai dit : “Soit vous me laissez partir, soit vous me faites jouer.” Je savais qu’il avait tort de ne pas me faire jouer. »

Pour Rojo, le problème venait surtout de cette concurrence déloyale, liée au prix d’achat de Maguire : « Le coach m’a répondu qu’ils avaient payé Maguire très cher et qu’il devait jouer quoi qu’il arrive. Je lui ai donc simplement fait comprendre : “Mais fils de pute, mets-moi sur le terrain, et tu verras que je suis plus fort que lui !” » L’Albiceleste quittera finalement le club en février 2021 pour Boca.

Marcos Rojo se plaint donc de tout, sauf de son niveau de jeu en Angleterre.

