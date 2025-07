Plus il joue, plus l’Inter paie : l’étonnant prêt de Valentín Carboni au Genoa

C’est la journée des clauses improbables.

Après un passage éclair à l’Olympique de Marseille la saison dernière, Valentín Carboni a cette fois-ci été prêté gratuitement par l’Inter Milan au Genoa jusqu’en 2026. Pour le nouveau départ de l’Argentin, les Nerazzurri ont inclus une clause assez particulière, explique la Gazzetta dello Sport : plus il jouera, plus l’Inter devra verser de bonus au club génois. Les Rossoblù pourraient alors toucher jusqu’à 1 million d’euros de bonus, selon le quotidien sportif italien.

Une incitation à le faire jouer

Une clause plus intelligente qu’on ne le pense quand on sait que le milieu offensif de 20 ans a été victime d’une rupture des ligaments croisés en octobre dernier, après quatre petits matchs sous les couleurs de l’OM. Ainsi, ils encouragent le Genoa à donner les minutes qui manquent cruellement au jeune argentin pour pouvoir gagner en expérience et s’imposer à l’avenir dans l’effectif de Cristian Chivu.

L’Inter Malin.

