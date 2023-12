L’Inter accrochée sur le terrain du Genoa

Genoa 1-1 Inter

Buts : Drăgușin (45e+7) pour les Rossoblù // Arnautović (42e) pour les Nerazzurri

Panne d’inspiration pour le leader.

En déplacement sur le gazon du Genoa, l’Inter n’est pas parvenue à remporter un cinquième succès consécutif. Les Nerazzurri repartent de Ligurie avec un petit point et prennent provisoirement cinq points d’avance sur leur dauphin la Juve, qui recevra la Roma ce samedi. Le Genoa enchaîne un troisième match de suite sans défaite et garde un matelas confortable sur la zone rouge. Les hommes de Gilardino sont treizième avec sept points d’avance sur Cagliari.

Une entame de match surtout marquée par l’énorme craquage des tifosi du Genoa qui contraint l’arbitre Danilo Doveri à stopper la rencontre durant huit minutes (23e). À la reprise, ce sont les Rossoblù qui s’illustrent les premiers avec un centre de Strootman déviée par Acerbi qui vient frôler le montant droit d’un Sommer battu (33e). Mais c’est bien l’Inter qui ouvre la marque par l’intermédiaire d’Arnautović. L’Autrichien profite d’une parade de Martínez sur une reprise de Barella pour surgir et pousser le cuir dans le but vide (0-1, 42e). Malgré ce but concédé, le Genoa ne s’avoue pas vaincu et continue à développer ses offensives. Et les hommes de Gilardino sont récompensés de leurs efforts et égalisent : Drăgușin concrétise un corner de Gudmundsson d’un coup de casque rageur (1-1, 45e+7). Au retour des vestiaires, les Nerazzurri dominent mais butent sur un solide bloc adverse. La seule occasion milanaise est signée Acerbi qui voit sa tête repoussée par Josep Martínez (68e). Insuffisant pour perforer cette muraille génoise. Sans Lautaro, c’est plus compliqué.

Genoa (3-5-2) : Josep Martínez – De Winter (Vásquez, 46e), Bani, Drăgușin – Aarón Martín (Messias, 78e), Strootman (Malinovs’kyj, 61e), Badelj, Frendrup, Sabelli – Gudmundsson, Ekuban (Retegui, 61e). Entraîneur : Alberto Gilardino.

Inter (3-5-2) : Sommer – Bastoni, Acerbi, Aurel Bisseck (Pavard, 90e) – Carlos Augusto, Mkhitaryan (Klaassen, 90e), Çalhanoğlu, Barella (Frattesi, 79e), Darmian (Dumfries, 79e) – Arnautović (Sánchez, 68e), Thuram. Entraîneur : Simone Inzaghi.

Autre résultat :

Lazio 3-1 Frosinone

Ionuț Radu et Auxerre, l'union du maintien ?