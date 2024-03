L’Inter poursuit sa course en tête en Serie A

Inter Milan 2-1 Genoa

Buts : Asllani (31e) et Sánchez (38e SP) pour les Nerazzurri // Vásquez (54e) pour les Rossoblù

C’est la crise à l’Inter : l’équipe a cessé de gagner par quatre buts d’écart en Serie A.

Victorieux au bout de l’effort face au Genoa, les hommes de Simone Inzaghi confortent encore un peu plus leur première place en championnat, prenant quinze points d’avance sur la Juventus, deuxième. Accueillis par des mascottes déguisées en Tortues Ninja, les Interistes attendent 30 minutes avant d’adresser un premier coup de nunchaku aux Génois. Parfaitement servi par Alexis Sánchez, Kristjan Asslani décoche une frappe dans la lucarne pour inscrire son premier but sous le maillot des Nerazzurri (1-0, 31e). Quelques minutes plus tard, Morten Frendrup fait tomber Nicolò Barella dans la surface après une frappe manquée de celui-ci : penalty pour l’Inter, qu’Alexis Sánchez se charge de transformer (2-0, 38e).

En seconde période, Johan Vásquez prend tout le monde de court en reprenant de volée un ballon traînant aux abords de la surface (2-1, 54e). Mal payé au score à la mi-temps, le Genoa pose de vraies difficultés aux Milanais. Vitinha pense même inscrire le but de l’égalisation, annulé pour un hors-jeu. Sans se montrer brillants, les Nerazzurri tiennent leur avantage jusqu’au bout, signant une douzième victoire consécutive toutes compétitions confondues.

Si même avec un petit Lautaro Martínez, l’Inter continue de gagner, la concurrence n’est pas sortie de l’auberge.

Inter Milan (3-5-2) : Sommer – Pavard (Bisseck, 73e), De Vrij, Augusto – Dumfries (Darmian, 46e), Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco (Acerbi, 64e) – Martínez (Arnautović, 76e), Sánchez (Thuram, 64e). Entraîneur : Simone Inzaghi.

Genoa (3-5-2) : Martínez – De Winter, Bani, Vásquez – Sabelli (Ekuban, 88e), Messias (Vitinha, 63e), Badelj, Frendrup (Strootman, 46e), Martín (Spence, 63e) – Retegui, Gudmundsson. Entraîneur : Alberto Gilardino.

