Ces joueurs que vous allez retrouver en Ligue des champions

Un ancien MVP de Ligue 2, un ex-crack marocain, un Titi parisien, un "Grantatakan" de l’OM... Lors de cette première phase de Ligue des champions, il y a forcément quelques noms au sujet desquels les fans de foot se diront : « Ah, mais il joue là, lui, maintenant ? » En voici dix.

Sofiane Boufal (Union saint-gilloise)

Au rayon des joueurs ultra-talentueux passés par notre Ligue des talents, que l’on peut considérer comme des gâchis, Sofiane Boufal est certainement très bien placé. On se souvient de sa montée en puissance au LOSC, puis de son transfert à près de 20 millions d’euros à Southampton, qui a été un échec. Quelques éclairs au Celta de Vigo, un retour timide au SCO en 2020, avant un exercice 2021-2022 où on s’est dit : « Ça y est, c’est (re)parti » (8 buts, 5 passes décisives). Avant de faire le choix du Qatar début 2023. Pour finalement revenir en Europe, chez la séduisante Union saint-gilloise avec qui il est devenu champion de Belgique. À bientôt 32 ans (déjà), il découvre la C1 pour la première fois de sa carrière. Patience, tout de même : le bonhomme est blessé depuis quinze jours et devrait manquer la première danse étoilée.

→ Calendrier de l’Union saint-gilloise : PSV (E), Newcastle (D), Inter (D), Atlético (E), Galatasaray (E), Marseille (D), Bayern (E), Atalanta (D)

Muhammed Cham (Slavia Prague)

Les suiveurs assidus de la Ligue 1 peuvent se demander pourquoi ce garçon, qui affichait 15 buts et 8 passes décisives entre 2022 et 2024, n’a pas été récupéré par un club de l’Hexagone il y a un an, quand le Clermont Foot descendait. L’Autrichien a rallié la Turquie (Trabzonspor) pour 5 buts et 10 offrandes en 2024-2025. À bientôt 25 ans, il a rejoint la Tchéquie et le Slavia Prague en toute fin de mercato. Sur le banc depuis son arrivée, Cham a dû se contenter de quatre minutes à grignoter en quatre rencontres. En attendant les choses sérieuses lors des soirées étoilées ?

→ Calendrier du Slavia Prague : Bodø/Glimt (D), Inter (E), Atalanta (E), Arsenal (D), Athletic Bilbao (D), Tottenham (E), Barcelone (D), Pafos (E)

🔚 Muhammed Cham quitte le Clermont Foot 63. Après 2 saisons, 74 matchs et 15 buts en Rouge & Bleu, Muhammed Cham rejoint Trabzonspor en D1 turque. Le CF63 remercie Muhammed et lui souhaite le meilleur pour la suite ! 🔴🔵 pic.twitter.com/tUEg62nXZK — Clermont Foot 63 (@ClermontFoot) August 29, 2024

Rémy Cabella (Olympiakos)

Il va disputer la Ligue des champions pour la quatrième fois de sa carrière avec un quatrième club différent. Après Montpellier, Krasnodar et le LOSC la saison dernière, Rémy Cabella (35 ans) va tenter de faire vibrer le bruyant et chaud peuple de l’Olympiakos, qu’il a rejoint libre cet été. Il est d’ailleurs accompagné d’un autre ancien Dogue : Yusuf Yazıcı. Malheureusement pour ce dernier, il n’y a aucune visite prévue à San Siro pour claquer un triplé.

→ Calendrier de l’Olympiakos : Pafos (D), Arsenal (E), Barcelone (E), PSV (D), Real Madrid (D), Kairat Almaty (E), Leverkusen (D), Ajax (E)

Ken Sema (Pafos)

Février 2023, l’attaquant suédois fait le tour du monde sur les réseaux sociaux après une interview d’après-match où on le voit s’exprimer en assumant son bégaiement. Il devient une star pour quelques semaines, et surtout un exemple inspirant. Alors attaquant de Watford en D2 anglaise, celui qui s’appelle « Kenzema » (référence à Karim) sur Instagram a rejoint Pafos en janvier dernier. Champion de Chypre, il s’est surtout distingué devant les buts avec sa sélection suédoise en plantant un triplé face à l’Algérie en juin (4-3). Voilà un nom et une histoire pour faire un show surprise à Turin ou à Londres.

→ Calendrier de Pafos : Olympiakos (E), Bayern (D), Kairat Almaty (E), Villarreal (D), Monaco (D), Juventus (E), Chelsea (E), Slavia Prague (D)

🎙 "It was an easy one!" Ken Sema speaks following his match winning brace tonight! 🐐 pic.twitter.com/c8qv7GvNIw — Watford Football Club (@WatfordFC) February 20, 2023

Patrick Berg (Bodø/Glimt)

Sept mois, et puis c’est tout. À l’hiver 2022, le RC Lens de Franck Haise fait venir Patrick Berg, milieu de Bodø/Glimt en Norvège, et talent certain. Transfert à 4,5 millions d’euros, tout de même. Deux titularisations en Ligue 1, pas plus, et l’expérience qui tourne (très) court. Dernier jour du mercato estival, retour à l’envoyeur. Lens s’en sort bien en ne perdant « que » 500 000 euros dans l’affaire (transfert de 4 millions). Depuis, Berg n’a plus osé bouger. Et le voilà qui va découvrir la Ligue des champions. Notre petit doigt nous dit quand même qu’il a causé de sa parenthèse française à son collègue Dulrik Saltnes.

→ Calendrier de Bodø/Glimt : Slavia Prague (E), Tottenham (D), Galatasaray (E), Monaco (D), Juventus (D), Dortmund (E), Manchester City (D), Atlético (E)

Branco van den Boomen (Ajax)

Vous vous souvenez forcément de la saison monstrueuse de « VDB » en Ligue 2 lorsque le Toulouse Football Club est remonté en Ligue 1 en 2022. Ses stats au bout des 38 journées : 12 buts, 20 passes décisives. Une folie. Il enchaîne ensuite un bel exercice avec bien sûr la Coupe de France remportée par le Tef’. Pour repartir chez lui et signer au légendaire Ajax… qui n’a rien gagné depuis son arrivée.

→ Calendrier de l’Ajax : Inter (D), Marseille (E), Chelsea (E), Galatasaray (D), Benfica (D), Qarabağ (E), Villarreal (E), Olympiakos (D)

71 - Branco van den Boomen 🇳🇱 a cassé 71 fois la ligne défensive adverse grâce à ses passes en Ligue 1 cette saison, seul Lionel Messi fait aussi bien dans les 5 grands championnats européens en 2022/23. Virtuose. pic.twitter.com/ReD3XLqJQB — OptaJean (@OptaJean) March 23, 2023

Kamaldeen Sulemana (Atalanta)

Depuis plusieurs saisons, le Stade rennais a vu défiler de nombreux ailiers offensifs type Jérémy Doku ou Raphinha pour ne citer qu’eux. Dans cette catégorie, il y a aussi eu les 17 (!) millions d’euros posés sur Kamaldeen Sulemana, transfuge de Nordsjælland, en 2021. Sans franchement nous régaler par la suite. Il y a bien eu 4 buts et 2 passes sur l’exercice 2021-2022, dont un match contre le PSG où il avait rendu fou Achraf Hakimi, mais avoir vu le SRFC le vendre pour 25 (!!!) millions à Southampton un an et demi plus tard a tout d’un authentique braquage. Reste qu’à 23 ans, le garçon a peut-être encore le temps de confirmer qu’il n’est pas encore une ancienne pépite qu’il faut déjà oublier.

→ Calendrier de l’Atalanta : Club Bruges (D), Slavia Prague (D), Marseille (E), Francfort (E), Chelsea (D), Athletic Bilbao (D), Union saint-gilloise (E)

[#FCMSRFC] Tout le monde va bien après ça ? 😅 🎙 @bleuarmorique pic.twitter.com/ehKW1yNYLu — Stade Rennais F.C. (@staderennais) October 18, 2021

Yoram Zague, Rúnar Rúnarsson et Youssoufa Moukoko (Copenhague)

L’increvable Achraf Hakimi ne lui a absolument rien laissé la saison dernière. Et si le titi parisien s’est forcément enrichi de cette historique saison parisienne au contact de Dembélé & co, il a fallu se rendre à l’évidence : pour lancer véritablement sa carrière pro, ce sera loin de Paris. Zagué (4 apparitions en L1 l’an dernier, aucune en C1) a choisi de partir loin, direction le Danemark et Copenhague. Avec déjà deux buts marqués en cinq matchs de championnat. Suffisant pour tirer son épingle du jeu dans cette phase de ligue avec un calendrier pas si terrible ?

Un nom peut en cacher un autre : c’est top 5 des moves les plus improbables d’un mercato d’été. Et pas cinquième. 2020 : très moyen, pour être sympa, à Dijon, Rúnar Rúnarsson est transféré… à Arsenal. Six matchs et, évidemment, un départ un an plus tard. Depuis ? La Belgique, la Turquie, le Championship anglais. Et donc un retour au Danemark, pays où le DFCO l’avait repéré, depuis un an et demi. Sans jouer, quasiment (2 matchs).

Deux noms peuvent en cacher un autre : vous aussi, vous aviez déjà oublié le passage niçois de Youssoufa Moukoko ? Le « fameux » crack du Borussia Dortmund avait tenté une relance sur la Côte d’Azur avec Franck Haise la saison dernière. Raté. 21 apparitions toutes compétitions confondues (plus aucune après le 2 février). Deux buts et deux passes décisives lors de l’effroyable déculottée infligée à Saint-Étienne (8-0, septembre 2024). On avait d’ailleurs cru que c’était parti, à ce moment-là. Mais, en fait, pas du tout. Le BvB n’a plus voulu y croire et l’a vendu 5 millions d’euros à Copenhague… qui retrouvera Dortmund le 21 octobre.

→ Calendrier de Copenhague : Leverkusen (D), Qarabağ (E), Dortmund (D), Tottenham (E), Kairat Almaty (D), Villarreal (E), Naples (D), Barcelone (E)

Luis Suárez (Sporting CP)

Les plus grands superstitieux de la cité phocéenne ont déjà coché la date du 22 octobre comme celle où un ancien de la maison va crucifier l’OM. L’attaquant colombien est un des trop nombreux attaquants achetés et vite exfiltrés par l’OM depuis dix ans. Dix millions d’euros posés pour le faire venir de Grenade. Sept matchs de Ligue 1 (3 buts), quatre de Ligue des champions (0 pion) et un départ ultra-rapide au mercato d’hiver suivant. Mais depuis, l’avant-centre s’est refait une santé à Almería, avec qui il a inscrit 27 buts et délivré 8 passes décisives en D2 espagnole la saison dernière. Au point de convaincre le Sporting CP de lâcher 22 millions cet été pour en faire son attaquant. Et ses débuts au Portugal sont bons (3 buts, 2 passes). Danger, danger !

→ Calendrier du Sporting CP : Kairat Almaty (D), Naples (E), Marseille (D), Juventus (E), Club Bruges (D), Bayern (E), PSG (D), Athletic Bilbao (E)

