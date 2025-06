Des bangers et une remontada ratée lors de Suède-Algérie

Suède 4-3 Algérie

Buts : Sema (14e, 39e & 50e SP) & Salétros (56e) pour la Suède // Bennacer (64e), Benzia (71e) & Bentaleb (87e SP) pour l’Algérie

Comme une odeur de France-Espagne.

Balayée jusqu’à l’heure de jeu puis revancharde ensuite, l’Algérie n’a pas réussi à refaire son retard contre la Suède, ce mardi soir en amical à Solna (4-3). Ken Sema – attaquant du Paphos FC – s’est offert un triplé, mais ce sont Ismaël Bennacer et Anton Salétros qui ont inscrit les plus beaux buts de la rencontre. À noter, aussi, que Nabil Bentaleb et Yassine Benzia se sont tous les deux offert un but et une passe dé.

🇸🇪⚽️🇩🇿 Ismaël Bennacer sauve l’honneur pour l’Algérie grâce à une superbe frappe Le direct sur L’Équipe live foot > https://t.co/mK0Cb23Chi#lequipeFOOT pic.twitter.com/YJ9fN9JUO1 — L’Équipe (@lequipe) June 10, 2025

🇸🇪⚽️🇩🇿 Oh le bijou d’Anton Salétros pour le 4 à 0 ! Le direct sur L’Équipe live foot > https://t.co/mK0Cb23Chi#lequipeFOOT pic.twitter.com/tCFUv12VzA — L’Équipe (@lequipe) June 10, 2025

Amine Gouiri, lui, est resté muet.

