C’est officiel, Rémy Cabella veut la carrière de Valbuena

C’était dans les tuyaux, c’est désormais officiel : Rémy Cabella rejoint librement l’Olympiakos. À peine trois jours après ses adieux à Lille, conclus par un but zlatanesque pendant le multi, le meneur français a été mis dans le filet du club champion de Grèce.

Rémy Cabella's UNREAL backheel goal 😍🪄 pic.twitter.com/cKGgFETTP6 — Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) May 17, 2025

À 35 ans, l’ex-Montpelliérain s’offre un nouveau défi dans le port du Pirée, pour fêter dignement les 100 ans du club et goûter à un quatrième championnat après la Ligue 1, la Premier League et la RPL russe. Un contrat de deux ans l’attend sur les bords de la mer Égée. L’international français aux quatre sélections rejoint un effectif où figurent encore Gelson Martins, Yaremchuk ou El Kaabi, du moins pour l’instant. Ambiance chaude, Coupe d’Europe au programme, une place aux côtés des légendes Mathieu Valbuena et Christian Karembeu à aller chercher : il y a pire comme clap de fin.

Bref, il y aura du Jul la saison prochaine dans les vestiaires de l’Olympiakos.

