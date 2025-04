Rémy Cabella pourrait changer de championnat

Le Pirée est à venir.

Rémy Cabella, 35 ans, s’apprête à faire ses valises direction l’Olympiakos. Selon L’Équipe, l’ancien montpelliérain va poser ses valises dans le port du Pirée cet été, histoire de se frotter à un quatrième championnat, après la France, l’Angleterre et la Russie.

En fin de contrat avec Lille, le milieu offensif Rémy Cabella devrait relever un challenge en Grèce, où l'attend l'Olympiakos. https://t.co/qIP19uL4Dt pic.twitter.com/rsz0NMOVJm — L'ÉQUIPE (@lequipe) April 23, 2025

Les négociations entre l’actuel lillois et le club grec seraient bien avancées, et un contrat de deux ans attendrait le Français aux quatre sélections, dont la dernière remonte à l’époque où le Harlem Shake était à la mode. Quoiqu’il en soit, un dernier projet dans un club à l’ambiance bouillante et qui joue régulièrement la Coupe d’Europe, on a connu pire fin de carrière.

Valbuena peut en témoigner.

Ayyoub Bouaddi : « Je ne suis qu’à 60% de mon potentiel »