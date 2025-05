Le Bayer Leverkusen annonce officiellement l’arrivée d’Erik ten Hag

Nouvelle ère pour le Bayer ?

Le Bayer Leverkusen a trouvé son successeur à Xabi Alonso, parti dans une certaine Maison-Blanche qu’il connaît bien, en la personne d’Erik ten Hag. Le club a annoncé dans un communiqué ce lundi l’arrivée du technicien : « Le Bayer 04 a engagé Erik ten Hag comme nouvel entraîneur en chef. Le Néerlandais de 55 ans a signé un contrat avec le club de l’usine jusqu’au 30 juin 2027. »

Un profil qui semble cocher toutes les cases

« Avec Erik ten Hag, nous nous appuyons sur un entraîneur expérimenté au palmarès sportif impressionnant. Ses six titres avec l’Ajax Amsterdam sont extraordinaires », a glissé Simon Rolfes, le DG ravi de sa pioche. L’ex-coach de Manchester United, lui, a sorti les compliments habituels post-signatures : « Le Bayer est l’un des meilleurs clubs d’Allemagne et fait également partie de l’élite européenne. Le club offre d’excellentes conditions et les discussions avec la direction m’ont beaucoup impressionné. »

Erik ten Hag signs with Bayer 04 as our new head coach until 2027!✍️ Let’s get started! 💪⚫️🔴 pic.twitter.com/JNDut2dvND — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) May 26, 2025

Libre depuis son éviction de Manchester United en octobre 2024, Ten Hag était depuis plusieurs semaines dans les petits papiers du Bayer. Expérience, maîtrise de l’allemand et ADN de Bundesliga (il a coaché la réserve du Bayern entre 2013 et 2015), le profil coche toutes les cases. Contrairement à un certain Xavi un temps lui aussi pisté, mais freiné par la barrière de la langue. Ten Hag aura pour objectif de poursuivre l’œuvre de son prédécesseur, auteur de deux dernières saisons superbes avec le club qu’on surnommait autrefois Neverkusen.

Reste maintenant pour lui à ne pas faire un copier-coller de son passage chez les Red Devils.

