Un arbitre blessé par des projectiles lors du derby de Rouen

Débordements en National.

La fin de match du derby entre Quevilly et Rouen (2-1) a tourné au vinaigre ce vendredi. La rencontre a été marquée par plusieurs échauffourées sur le terrain, deux cartons rouges et quelques provocations en direction des tribunes qui ont fait monter la tension au stade Robert-Diochon, enceinte partagée par les deux formations. Ce samedi, la préfecture de Seine-Maritime a expliqué dans un communiqué qu’un arbitre assistant avait été blessé à la tête par des jets de projectiles. Ceux-ci auraient été lancés « à toute force depuis la tribune Lenoble, dévolue aux supporters du FC Rouen ».

Deux hommes placés en garde à vue

L’auteur de ce geste a pu être identifié et interpellé à l’issue de la rencontre, « à quelques centaines de mètres du stade ». Un second supporter du FC Rouen, « qui l’accompagnait et a outragé les policiers à l’occasion de l’interpellation du premier », a également été placé en garde à vue. Alors que le club du FC Rouen a condamné « avec la plus grande fermeté » le geste de son supporter, la préfecture indique de son côté qu’elle sera attentive aux conséquences que la commission de discipline de la Fédération française de football tirera de « ces faits graves, qui n’ont leur place sur aucun terrain de football, professionnel ou amateur ».

Jeudi, la Fédération française de football a annoncé un futur partenariat avec le ministère de l’Intérieur et la police nationale afin de mieux protéger les arbitres amateurs et professionnels, davantage menacés sur et en dehors des terrains.

Nancy, Boulogne et Le Mans jouent la montée en Ligue 2, Châteauroux gagne le droit de croire au maintien