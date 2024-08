Barrages de Ligue des champions : l’Étoile rouge étouffe Bodø, première historique pour le Slovan, ça passe pour le Dinamo Zagreb

Des héros et des déçus !

Très moyenne en déplacement aux confins du cercle polaire arctique, l’Étoile rouge de Belgrade a rappelé à quel point il fallait être prêt mentalement pour la défier au Marakana. Avec un match parfait, Zvezda a renversé la table contre l’équipe frisson de Bodø/Glimt (2-0, 3-2 en cumulé), enchaînant ainsi une seconde participation de suite en C1. Bruno Duarte, depuis le point de penalty après une bévue défensive (26e) et le capitaine Uroš Spajić (passé par Toulouse), sur une tête décroisée consécutive à un corner (59e), ont fait exulter le Rajko Mitić, avant que Nikita Haikin ne sauve plusieurs fois les visiteurs du troisième pion. Une rencontre dominée de la tête et des épaules par les Belgradois, alors que les Norvégiens doivent encore patienter au moins un an avant de connaître la coupe aux grandes oreilles.

Dans le même temps, le Slovan Bratislava a écrit son histoire contre Midtjylland dans la double manche la plus équilibrée sur le papier, et qui a tenu toutes ses promesses au Tehelné pole (3-2, 4-3 en cumulé). Menés 2-1 à la 50e minute après que Franculino et Aral Simsir (41e) ont répondu à Marko Tolić, les joueurs de Vladimir Weiss ont gratifié leur public de cinq minutes de folie, Tolić signant un doublé (82e) avant le coup de poignard de Tigran Barseghyan (86e). C’est la première fois que le Slovan va disputer la Ligue des champions, après de multiples échecs depuis une trentaine d’années.

En ouverture de soirée, le Dinamo Zagreb a confirmé son large succès à domicile la semaine passée, avec une victoire maîtrisée sur la pelouse de Qarabağ, à Bakou (0-2, 0-5 en cumulé). L’ancien grand espoir Marko Pjaca (32e) et Matheus da Silva (53e), contre son camp, ont permis aux Croates de ne pas trembler en Azerbaïdjan, contre les coéquipiers de l’ancien Lensois Abdellah Zoubir. Après avoir disputé la Ligue Conférence la saison passée, le GNK Dinamo retrouve la plus prestigieuse des compétitions, nouvelle formule.

Lille aussi peut sourire.

Les résultats :

Étoile rouge de Belgrade 2-0 Bodø/Glimt

Slovan Bratislava 3-2 Midtjylland

Qarabağ 0-2 Dinamo Zagreb

