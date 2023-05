Marquinhos prolonge jusqu’en 2028 avec le PSG

Il rempile !

Marquinhos continue l’aventure avec Paris jusqu’en 2028. Au club de la capitale depuis 2013, l’international Brésilien s’est réjoui de sa prolongation : « Le Paris Saint-Germain m’a toujours donné beaucoup de confiance, et moi aussi, j’ai énormément confiance en ce club. Je suis convaincu que nous continuerons à réaliser de belles choses ensemble dans les années à venir ». Nasser Al-Khelaïfi a salué un joueur « se battant toujours pour le maillot du Paris Saint-Germain. »

Le Paris Saint-Germain est heureux d'annoncer avoir trouvé un accord avec @marquinhos_m5 pour une prolongation de son contrat. Le défenseur et les Rouge & Bleu vont poursuivre leur aventure ensemble jusqu'au 30 juin 2028. ❤️💙#Marquinhos2028 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 19, 2023

Cette prolongation intervient donc à la fin d’une saison mitigée et très critiquée, car faible en terme de rendement. En dix ans, Marquinhos culmine à 405 matchs, faisant de lui le joueur le plus capé de l’histoire du club derrière Jean-Marc Pilorget (435) et Marco Verratti (413).

Pas sûr que cinq années supplémentaires suffisent pour remporter une Ligue des Champions.

