Qui sont les joueurs en activité les plus fidèles ?

Rogério Ceni reste la référence.

Dans sa lettre hebdomadaire, l’Observatoire du football CIES révèle les noms des « joueurs clubistes » toujours en activité dans l’univers du football mondial (enfin, des 60 ligues prises en compte dans cette étude). Pour être considéré comme ​joueur fidèle selon le critère du CIES, il faut avoir joué au sein du même club sans interruption. Le premier de la liste n’est autre que le gardien de but russe Igor Akinfeev, légende du CSKA Moscou, qui a commencé son histoire avec le club moscovite en 2003, il y a 21 ans. Pour trouver le premier Français présent dans la liste, il faut attendre le 14e rang, et son nom va vous surprendre ! C’est le défenseur central de l’US Concarneau Guillaume Jannez qui pointe le bout de son nez, car le joueur âgé de 34 ans fête​ sa 17e saison, au sein de l’actuel quatorzième de Ligue 2​. Et pour les membres du Big Five, qui occupe la première place ?

C’est l’indéboulonnable et mythique Thomas Müller, qui fête​ sa 16e saison en tant que joueur professionnel au sein du Bayern Munich. Pourtant, le buteur allemand âgé de 34 ans totalise 24 années sous les couleurs bavaroises, club qu’il a rejoint dès l’âge de 10 ans​.​ Petite surprise pour le premier nom du joueur évoluant en Ligue 1, c’est le portier de l’Olympique lyonnais Anthony Lopes, 19e de ce classement comprenant les cinq grandes ligues européennes. L’international portugais, qui a pourtant réalisé toutes ses gammes dans le club rhodanien, cumule seulement onze saisons passées à défendre les couleurs de l’OL, car le joueur âgé de 33 ans a disputé son premier match en professionnel à l’occasion du derby face à l’AS Saint-Étienne en avril 2013. À quelques places derrière lui, on retrouve le capitaine brésilien du Paris Saint-Germain, Marquinhos, qui fête ses onze ans au sein du club de la capitale.

Ce classement rend malheureux Jean-Marc Bosman.

Mais qu’est-ce qui ne tourne pas rond au Bayern ?