Marquinhos pourrait jouer face à Nantes

Et le ciel s’éclaircit.

À six jours du déplacement crucial du Paris SG à Dortmund, Marquinhos a de bonnes chances de faire partie du groupe qui défiera Nantes ce samedi au Parc des Princes. L’international brésilien, victime d’une lésion aux ischio-jambiers il y a deux semaines en sélection, a participé de nouveau à une grande partie de l’entraînement ce jeudi selon L’Équipe. Des signaux positifs avant d’aller affronter le mur jaune pour le compte de la sixième et dernière journée du groupe F, qui décidera de la qualification ou non du club de la capitale en 8es de finale de la Ligue des champions.

Le capitaine parisien n’est pas le seul à refouler les pelouses d’entraînement, puisque Zaïre-Emery, censé être absent jusqu’à début janvier, a récupéré plus vite que prévu de son entorse à la cheville droite, survenue lors sa première sélection avec l’équipe de France contre Gibraltar. Comme la veille, le titi a pris part ce jeudi à une partie de l’entraînement collectif, mais ne devrait pas faire partie du groupe pour cette 15e journée de Ligue 1.

Prudence est mère de sureté.

