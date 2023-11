Marquinhos va manquer PSG-Newcastle

Paris tremble.

Sorti à la mi-temps d’un tumultueux choc sud-américain entre le Brésil et l’Argentine, à Rio dans la nuit de mardi à ce mercredi, Marquinhos est touché aux ischios-jambiers. De retour à Paris ce jeudi, il est d’ores et déjà fixé sur son sort, puisqu’il manquera effectivement deux matchs extrêmement importants pour les parisiens, avec les réceptions de Monaco et Newcastle. Un coup dur pour le défenseur et son club, qui a annoncé une absence de 10 jours pour son capitaine.

Au sortir du match face à l’Albiceleste, le défenseur avait déjà quasiment acté son absence face à Monaco vendredi, sans se prononcer sur la rencontre de Ligue des champions à venir. « Pour vendredi, c’est très compliqué. J’espère que ce n’est pas méchant et que je pourrais revenir le plus vite possible ». Pour le PSG, les voyants sont au rouge, puisque c’est donc un deuxième titulaire qui ressort touché de cette trêve internationale, ,après Warren Zaïre-Emery.

