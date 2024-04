Pronostic Clermont Montpellier : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Montpellier enchaine à Clermont

Clermont lutte pour son maintien en Ligue 1 mais aura eu le mérite d’avoir tenu tête au PSG lors de ses deux confrontations de la saison. Après avoir obtenu le nul (0-0) au Montpied, le club auvergnat est allé prendre un bon point au Parc des Princes le week-end dernier (1-1). Les hommes de Gastien ont profité du turnover opéré par Luis Enrique pour réaliser cette performance. Largement dominé, le club clermontois a joué quelques coups à fond sur des contre-attaques, et a marqué par Keita. Malgré une belle résistance, la formation auvergnate a craqué en fin de match lorsque Kylian Mbappé est rentré (but marqué par le supersub Gonçalo Ramos). Ce point ne change pas grand-chose puisque Clermont accuse toujours 7 unités de retard sur le premier non relégable. Dans cette dernière ligne droite, les Auvergnats jouent certainement la place de barragiste qui n’est qu’à 5 points. Pour cela, la bande à Gastien n’a pas de temps à perdre et doit s’imposer dès dimanche pour mettre la pression sur ses adversaires.

De son côté, Montpellier est lui aussi concerné par le maintien mais a parfaitement réagi depuis quelques semaines. En effet, tombé à la place de barragiste, le club héraultais s’est repris et a remporté 3 de ses 4 derniers matchs. La défaite concédée l’a été contre le Paris Saint-Germain. De plus, deux de ces succès ont été obtenus face à des adversaires directs pour le maintien, le Havre et Lorient. Ces bonnes prestations ont permis au MHSC de prendre 6 points d’avance sur le premier relégable, Lorient. En cas de succès en terre auvergnate, la bande à Der Zakarian ferait une nouvelle très belle opération dans l’optique du maintien. Pour cela, MDZ compte sur Savanier, une nouvelle fois précis sur penalty (8 buts, seul meilleur buteur du club désormais cette saison) face à Lorient le week-end dernier, mais aussi sur les Nordin, Al-Taremi ou Khazri. Montpellier possède un effectif de bien meilleure qualité et se présente également sur une bonne dynamique qui devrait lui permettre de s’imposer à Clermont.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

