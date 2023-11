Pronostic Montpellier Clermont : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Montpellier prend à nouveau le dessus sur Clermont ?

Montpellier n’avance plus au classement, coincé à la 14e place avec 12 points au compteur. Mais sans les évènements de la rencontre initiale, que les Montpellierains allaient gagner 4-2, ils auraient à l’heure actuelle 4 points de plus (les 3 points de la victoire + une pénalité d’un point infligée par la LFP). Depuis cet épisode, les Héraultais ont beaucoup de mal en Ligue 1, notamment battus par le PSG (3-0), tenus en échec par Nice (0-0), et dominés par Brest ce week-end (1-3). La seule absence importante est celle du latéral Sylla, mais on peut également noter que le défenseur central de rotation Jullien et le jeune milieu Leroy vont manquer à l’appel. Les cadres seront bien présents en revanche, à l’image du capitaine Teji Savanier (2 buts, 3 passes décisives + 2 buts marqués lors du match à rejouer contre Clermont), l’ailier jordanien Al-Tamari (3 buts, 1 passe, + 2 buts face à Clermont dans un match à rejouer), et l’attaquant auteur de 7 buts depuis son arrivée cet été, Adams.

Les Clermontois auront donc une deuxième chance grâce à l’indiscipline du public montpelliérain, eux qui allaient s’incliner sur le score de 4-2. Toujours 17es, les Auvergnats ont 3 points de retard sur le premier non-relégable. Cela semblait aller mieux juste avant la trêve, puisqu’ils avaient accroché Strasbourg (0-0) chez eux avant de battre Lorient (1-0). Mais ils sont retombés dans leurs travers ce week-end en s’inclinant contre Lens (0-3). Seul le milieu Johan Gastien, fils du coach, devrait manquer la rencontre, suspendu après avoir été expulsé contre Lens samedi. Le joueur clé la saison dernière dans le secteur offensif Cham devrait être titulaire, même s’il est moins en vue cette saison. Malgré son match catastrophique ce week-end, le portier Diaw reste un élément important de l’équipe, tout comme le milieu Magnin (2 buts). Les deux équipes sont malades, mais comme lors de la rencontre initiale, Montpellier devrait prendre le dessus dans un match riche en buts, d’autant que les confrontations entre les deux équipes voient très souvent les deux équipes marquer (5 fois sur les 6 derniers matchs en comptant le 4-2).

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

