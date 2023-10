Montpellier-Clermont définitivement arrêté après un jet de pétard sur Mory Diaw

La débilité à l’état pur.

La rencontre entre Montpellier et Clermont n’a pas pu aller à son terme à La Mosson. Alors que les Héraultais se dirigaient vers une victoire spectaculaire, portés par un Moussa Al Tamari virevoltant et un Téji Savanier à la baguette. Mais alors que l’on entamait le temps additionnel sur le score de 4-2 en faveur des hommes de Michel Der Zakarian, un pétard a été lancé en direction du gardien clermontois Mory Diaw. Sonné, ce dernier a été évacué sur civière et la rencontre a été suspendue.

❌ Visé par un pétard, Mory Diaw est évacué sur civière… L'arbitre renvoie les joueurs au vestiaire.#MHSCCF63 — Clermont Foot 63 (@ClermontFoot) October 8, 2023

Après environ 45 minutes de tergiversation, l’annonce a été faire que la rencontre ne reprendrait pas ce dimanche. « Les médecins ont constaté que le gardien visiteur (Mory Diaw, NDLR) n’était pas en mesure de reprendre la rencontre. Par conséquent, cette dernière est interrompue définitivement », a détaillé Florent Batta, arbitre de la rencontre, en conférence de presse.

Le match ne reprendra pas — MHSC (@MontpellierHSC) October 8, 2023

Fin 2016, la rencontre entre Metz et Lyon arrêtée (bien plus tôt dans la partie) après des pétards lancés en direction d’Anthony Lopes avait été rejouée et les Grenats s’étaient vus retirer deux points.

Pronostic Montpellier Clermont : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1