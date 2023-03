Pronostic Rodez Caen : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Caen ne lâche pas à Rodez

Jusque-là sans victoire en 2023 en Ligue 2, Rodez est finalement parvenu à briser la malédiction en remportant une rencontre importante à Niort (2-3) le week-end dernier. Dans un match spectaculaire, les Aveyronnais ont inscrit le but de la victoire par Buades à quelques minutes de la fin. Ces 3 points ont fait le plus grand bien aux Ruthénois puisqu’ils leur ont permis de laisser la place de lanterne rouge à Niort et de remonter à la 18e place avec seulement 2 points de retard sur Pau, premier non relégable. Le succès obtenu dans les Deux-Sèvres est venu également redonner le moral aux Aveyronnais qui avaient subi une déculottée à Toulouse (6-1) en quarts de finale de la Coupe de France, en encaissant notamment 3 buts dans les 10 premières minutes.

► 100€ remboursés sur votre 1er pari chez Betclic

⇒ ⇒ Inscrivez-vous en cliquant ici. ⇐ ⇐

De son côté, le stade Malherbe de Caen est toujours dans le coup pour la montée, puisqu’il ne compte que 6 points de retard sur Bordeaux qui affronte Sochaux ce week-end. 6e, le club normand se montre très solide en 2023 avec une seule défaite concédée sur la pelouse d’Annecy. Lors des dernières semaines, les Caennais ont montré de bonnes choses en obtenant un nul à Metz (0-0) ou contre Sochaux (0-0) qui jouent également la montée, mais en dominant aussi Grenoble (2-1) et Guingamp (1-2). Avec Alexandre Mendy, Caen dispose de l’une des plus fines gâchettes de la Ligue 2 avec ses 11 réalisations. Déterminé à jouer le coup à fond en Ligue 2, Caen devrait prendre le dessus sur Rodez, a priori loin d’être guéri.

► Le pari « Victoire Caen » est coté à 2,20 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€.

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 220€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Rodez – Caen avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé en CASH de 100€ avec PMU

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– Un 1er pari remboursé jusqu’à 100€ avec ParionsSport En Ligne

– 100€ de bonus en Freebet avec Unibet

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOT »

– Un 1er pari remboursé de 120€ avec Bwin

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un premier pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Rodez Caen encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !

Caen et Sochaux dos à dos