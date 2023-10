Pronostic Rodez Caen : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Rodez tient tête à Caen

Sauvé in extremis l’an passé, Rodez est bien décidé à ne pas revivre un tel scénario lors de cette nouvelle saison. Auteur d’une très bonne campagne de préparation, le RAF a poursuivi sur cette dynamique en Ligue 2. En effet, avec 14 points, Rodez se trouve en 7e position du classement avec seulement 3 points de retard sur la 5e place, qualificative pour les play-off. Les hommes de Santini sont plus attachés à regarder vers le bas et les 7 points d’avance qu’ils possèdent sur la relégation. Après avoir signé une très belle série de 3 victoires consécutives face à Angers, Dunkerque et Troyes, le club aveyronnais n’a rien pu faire face à une équipe auxerroise (3-1) qui fait partie des favoris pour la montée. Solide à domicile, Rodez veut se relancer lors de la venue d’une équipe caennaise pas au mieux depuis quelque temps.

Auteur d’une superbe entame de championnat ponctuée par 4 succès consécutifs, Caen s’est vite positionné comme un candidat à la montée. Cependant, la belle dynamique normande s’est enrayée après la défaite concédée dans les arrêts de jeu face à Laval, nouveau leader. Ce revers a été le début d’une mauvaise série de résultats pour les Caennais avec 4 défaites et un revers. Grâce à son excellente entame, Caen reste dans la 1re partie de tableau à la 10e place avec seulement 4 points de retard sur les places qualificatives pour les play-off. En milieu de semaine, Caen a limité la casse en obtenant le point du nul à Bordeaux (1-1). Après l’ouverture du score de leur meilleur buteur Alexandre Mendy, les hommes de Furlan ont été globalement en difficulté et peuvent s’estimer heureux d’avoir pris 1 point. Pas au mieux, le Stade Malherbe espère se relancer lors de son déplacement à Rodez. Régulier depuis le début de saison, le club aveyronnais devrait réussir à accrocher au moins le point du nul face à Caen.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Pronostic Rodez Caen : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2