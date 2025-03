Liverpool - PSG : prends ta place pour notre soirée spéciale !

Cruel ? Injuste ? Paris aurait pu en passer 3 ou 4 aux Reds. Mais repart finalement avec une défaite 1-0. La faute au gardien de Liverpool Alisson. A l’arbitre aussi ? Surtout au manque de réalisme de l’attaque parisienne.

Mais dans tout cela, il y a une bonne nouvelle. C’est que les phases finales de la Ligue des champions se jouent en aller – retour. Paris a donc l’occasion de se rattraper. Mais devra pour cela l’emporter sur la mythique pelouse d’Anfield.

Un rendez-vous immanquable qu’on vous propose de suivre avec nous la rédac le mardi 11 mars dans notre QG cette saison avec ses 3 étages et 4 écrans : la péniche Le Mazette.

Faut-il rappeler le principe de nos soirées devenues classiques depuis 2019 ? Une projection de match façon 2 salles 2 ambiances.

– une partie bar plus « tribune latérale » avec tables et chaises, quiz foot (cadeaux maison pour les bonnes réponses) et chants.

– une partie discothèque plus « virage » avec des bancs, lumières aux couleurs du PSG sur chaque but, reprise des meilleurs chants des supporters dans les enceintes, cadeau pour le supporter le mieux sapé aux couleurs parisiennes, quiz culture PSG et autres surprises.

Le billet de réservation à 5 euros (+1,99 d’annulation) comprend 1 consommation au bar (pinte de pils / verre de vin / soft).

Alors ne tardez pas à prendre votre billet, les places sont déjà dispos ici. Si l’événement n’est pas complet, l’entrée restera libre sur place pour celles/ceux encore indécis.

Important :

Nourriture et boissons en vente sur place.

Programme :

► 19h : ouverture des portes, projection du match FC Barcelone – Benfica. ► 20h : avant-match Liverpool-PSG par la rédaction de So Foot, avec un grand quiz public, chants, surprises et des cadeaux à gagner… ► 20h50 : prise d’antenne et diffusion du match sur trois, quatre grands écrans. ► 21h45 : charade de la mi-temps. ► 23h55 : couvre-feu.

À mardi pro ?

