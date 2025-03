Génération 2018 s’attaque au sujet de la santé mentale

Après Les Yeux dans les Bleus, les Bleus ont « les yeux Mentalo ».

La Génération 2018 est toujours à l’action ! La structure caritative fondée et gérée par le groupe champion du monde en Russie, présidée par l’ancien capitaine tricolore Hugo Lloris, annonce sa collaboration avec le programme d’étude Mentalo. L’objectif est de veiller à la santé mentale des jeunes âgés de 11 à 24 ans.

Une préoccupation commune

L’étude Mentalo est la première initiative nationale d’envergure dédiée au bien-être mental pour cette tranche d’âge-là. « Elle consiste à interroger régulièrement les participants tout au long de l’année afin de suivre l’évolution de leur bien-être et d’identifier les facteurs associés », explique l’organisme dans un communiqué. Elle se déroulera sous la tutelle de la professeure Karine Chevreul, et sera réalisée par les chercheurs du laboratoire ECEVE de l’Inserm et de l’université Paris Cité. Le fonds de dotation Génération 2018 vient, entre autres, apporter sa notoriété, encourager un maximum de jeunes à participer à l’étude, et la financer.

Cette collaboration a d’autant plus de sens lorsqu’on connaît le contexte autour de la santé mentale des joueurs qui se posent de nos jours. Raphaël Varane, élément moteur de l’association et jeune retraité à l’âge de 31 ans, est notamment l’un des principaux défenseurs de la cause. « Le très haut niveau, c’est une machine à laver, on ne s’arrête jamais. On a des calendriers surchargés, on joue non-stop. En ce moment, j’ai l’impression que le joueur est en train de bouffer l’homme », avait-il confié au micro de Canal + en 2023.

Ce n’est pas la première fois que Génération 2018 œuvre en faveur de causes de la sorte. L’an dernier, Adil Rami et Raphaël Varane s’étaient rendus dans un collège pour sensibiliser à l’addiction aux écrans. En 2023, les ouailles de Didier Deschamps s’étaient investies dans une campagne en faveur de l’inclusion des réfugiés à travers le football.

Un beau programme qui pourrait s’appliquer au monde du foot.

