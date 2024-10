Arsène Wenger va piloter un groupe de travail sur la santé mentale des footballeurs

Un bon début.

Thierry Henry, Neymar, et bien d’autres se sont exprimés sur la question, et la FIFA décide de prendre les choses en main. Arsène Wenger va diriger un groupe de travail sur la santé mentale au sein de la FIFA. Le but ? Protéger les joueurs, via des questions opérationnelles, médicales, juridiques, ou réglementaires, indique l’entité dans son communiqué. Le groupe réunira des « représentants de des fédérations, des confédérations, de la FIFPRO, de l’Association européenne des clubs et de la World Leagues Association. »

FIFA Chief of Global Football Development Arsène Wenger will lead FIFA's newly created Task Force on Player Welfare, designed to promote global dialogue on welfare matters with key stakeholders across football: — FIFA (@FIFAcom) October 28, 2024

Selon plusieurs études publiées par la FIFRO depuis 2013, les cas de dépressions et d’anxiétés sont très répandus chez les footballeurs professionnels. Plusieurs joueurs se plaignent eux de trop jouer et de craindre pour leur santé physique ou mentale.

Arsène Wenger sera-t-il invincible sur cette question ?

Ten Hag-Manchester United : comme un boomerang