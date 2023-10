Thierry Henry s’exprime sur la santé mentale des joueurs

Thierry en rit pas du tout.

Interrogé en conférence de presse sur la question de la santé mentale des joueurs après la tentative de suicide d’Alexis Beka Beka, Thierry Henry avait des choses à dire. Le sélectionneur de l’équipe de France Espoir s’est ainsi longuement exprimé, sur un sujet « vraiment important » : « On parle de jeunes c’est sûr, mais je pense qu’on a tous nos problèmes. Chacun dans cette salle, on fait notre travail et tout le monde pense que ça va. Peu importe le niveau de société, on a tous nos problèmes […] dans le sport ou dans la vie. Aujourd’hui, ce n’est plus trop tabou de dire « j’ai peur » ou « je ne suis pas bien, je pense que je ne devrais pas jouer ». » Soulignant les progrès effectués en la matière depuis quelques années, Henry a cependant insisté sur la nécessité de l’écoute : « Si tu montres de la vulnérabilité et qu’on ne montre pas d’empathie, tu te renfermes, tu n’en parles pas, tu as honte. C’est comme quand tu pleures. Souvent, on s’excuse, mais c’est une émotion, pourquoi s’excuser ? »

💬 Thierry Henry sur la santé mentale des joueurs et la situation de Beka Beka : « j’aime beaucoup cette question, c’est très important (…) peu importe le niveau de société, chacun a ses problèmes. Ce n’est plus tabou de dire que j’ai peur ou que je ne me sens pas bien » pic.twitter.com/z15lo2NclU — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) October 9, 2023

S’il a évoqué le sportif professionnel, mais pas que, il est revenu sur les récents événements : « Quand on a vu ces images sur le pont, on s’est tous penchés sur nos problèmes à nous. Moi ça m’a fait réfléchir sur mes problèmes. J’en ai comme tout le monde, on les cache, on les masque. On essaye de faire des choses pour ne pas y penser. De temps en temps, il y a des personnes qui arrivent à bout. Ca ne s’est pas produit, mais c’est dommage qu’on arrive à ça pour réaliser. Maintenant, il faut qu’il y ait des ouvertures, des portes, des compréhensions pour que les gens puissent s’exprimer sans avoir peur, honte » . Visiblement très touché par le sujet, l’ancien Gunner a conclu de façon à ouvrir le débat dans la société : « Je pourrai en parler toute la journée, c’était difficile à voir. Mais il y a beaucoup de personnes qui souffrent de ça. Je n’ai pas toutes les réponses, mais c’est vrai qu’on vit dans un monde où c’est beaucoup plus facile de s’exprimer parce que c’est un peu plus accepté. Maintenant, est-ce qu’il y a de l’empathie, de la compassion ? Pas toujours et ça peut aider à rendre quelqu’un beaucoup plus vulnérable. »

Le foot vous remercie Monsieur Henry.

Thierry Henry et Didier Deschamps dithyrambiques envers Warren Zaïre-Emery