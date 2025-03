L’association de Kylian Mbappé met à l’honneur les femmes dans une soirée 100% féminine

Kyky (et son asso) donne le sourire aux femmes.

Ce week-end, pendant que Kylian Mbappé faisait lever le Santiago-Bernabéu, son association elle, faisait danser les femmes au Palais des Glaces de Paris. À l’occasion de la journée internationale des droits des femmes, Inspired By KM et l’humoriste Ilyes Djadel ont offert le sourire à ces centaines de femmes issues de milieux modestes le temps d’une soirée.

Mettre à l’honneur la femme

« Cela devrait être tous les jours la journée de la femme sauf qu’il n’y a qu’un seul jour. L’idée était de donner une heure et demie de plaisir », déclare Fayza Lamari au Parisien. La mère de l’attaquant du Real Madrid et directrice de IBKM était présente pour cette soirée réunissant 500 femmes. Sur son compte Instagram, l’association évoque la venue de « femmes de ménage, aides soignantes, caissières, investies dans le milieu associatif, … qui sont les ciment de la société ». Les adolescents de l’association étaient sur scène pour prôner des discours sur la condition des femmes, messages porteur d’espoir et de soutien.

Post Instagram Voir sur instagram.com

L’objectif était de « de ramener de la confiance à ces femmes-là. Elles n’ont pas de vie simple et c’est bien de les mettre à l’honneur. Elles vont repartir d’aplomb », poursuit Fayza Lamari. C’est ensuite l’humoriste nordiste Ilyes Djadel qui a pris relai. Pendant près d’une heure, l’artiste s’est produit avec différents sketchs.

On suppose que Kylian espère avoir droit à une aussi belle soirée mercredi soir.

Comment vaincre Anfield pour le PSG ?