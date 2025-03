Des U14 agressés lors d’un match de district en Île-de-France

À quand de vraies mesures prises ?

Le fléau de la violence continue de gangréner le football amateur. Ce samedi 8 mars, ce sont les U14 du Football Club Marcoussis-Nozay-La Ville du Bois qui ont connu l’horreur. En effet, lors d’une rencontre face à Mennecy en quatrième division du district de l’Essonne, les jeunes joueurs âgés de 13 ans se sont fait agresser verbalement et physiquement.

L’enfer pour un match de D4

Dans un communiqué posté sur leurs réseaux sociaux, le club a donné des indications sur ce qui s’est passé : « Dans un climat délétère depuis le début de la rencontre, les jeunes joueurs ont essayé de jouer au football, leur passion, malgré les insultes et les menaces, dont certaines de mort. » Ensuite, le club explique que ces menaces se sont transformées en actes : « À la fin du match, nos licenciés de 13 ans se sont fait agresser physiquement sur le terrain. […] Coups de poing, coups de pied, coups de béquilles, nos enfants ont connu un enfer. » Si le club adverse a présenté ses excuses, le FC MNVDB a porté l’incident auprès de la direction du district et des forces de l’ordre pour que « cet événement ne reste pas sans lendemain ».

Les victimes sont toujours plus jeunes, et les agresseurs toujours plus cons.

