Dembélé meilleur que Mbappé au PSG

C’est pas nous qui le disons, c’est ses chiffres.

Selon Opta, relayé par L’Équipe, Ousmane Dembélé est tout simplement l’attaquant du PSG ayant le meilleur ratio du club version QSI sur une saison, devant donc le meilleur buteur de l’histoire du club Kylian Mbappé, Edinson Cavani ou encore Zlatan Ibrahimović.

Des chiffres éloquents

Cette saison, l’international français a déjà marqué 28 fois toutes compétitions confondues, dont même 20 fois juste depuis le début de l’année 2025, en 2290 minutes jouées, ce qui lui donne un ratio de 1,1 but par 90 minutes. Il devance notamment Ibra et son 1,09 lors de la saison 2015-2016 et les différentes saisons de Mbappé.

Mais ce n’est pas tout ! Opta confirme que Dembélé, encore buteur le week-end dernier contre Rennes, son club formateur, est aussi celui qui tente le plus de tirs avec une moyenne de 5,5 tirs par 90 minutes, encore devant Ibrahimović en 2015-2016 (5,3) et devant Kylian Mbappé la saison dernière.

On lui souhaite d’améliorer ce ratio mardi à Anfield.

