Pronostic Bolivie Panama : Analyse, cotes et prono du match de la Copa América

Nos pronostics Bolivie Panama

La Bolivie déjà éliminée

La Bolivie peut déjà dire adieu à ses espoirs d’accéder au prochain tour de la Copa América. Avant d’aborder la dernière journée des phases de poules face au Panama, la Bolivie occupe la dernière place de son groupe, n’ayant récolté aucun point en deux rencontres. Elle a d’abord subi une défaite contre les USA (2-0), avant de s’incliner lourdement face à l’Uruguay de Marcelo Bielsa (5-0). La situation de la Bolivie est préoccupante : elle n’a remporté que 2 de ses 16 derniers matchs toutes compétitions confondues, accumulant 13 défaites. Lors des matchs de préparation pour cette compétition, elle a poursuivi cette mauvaise série en perdant contre le Mexique (1-0), l’Équateur (3-1) et la Colombie (3-0).

Une qualification toujours possible pour le Panama

Le Panama montre un parcours intéressant dans un groupe compétitif de la Copa America. Après une défaite contre l’Uruguay (1-3) lors de leur premier match, les Panaméens ont rebondi avec une victoire surprise contre les USA (2-1) lors de leur deuxième rencontre. Cette victoire les place actuellement à la troisième position du classement, à égalité de points avec les USA qui occupent la deuxième place. En mars, l’équipe panaméenne avait atteint la phase finale de la Ligue des Nations A, mais elle a subi deux défaites consécutives. En demi-finale, elle a été lourdement battue par le Mexique (0-3), puis elle a également perdu la petite finale contre la Jamaïque (0-1).

De nombreux absents pour ce Bolivie – Panama

La Bolivie se retrouve confrontée à plusieurs absences importantes pour la compétition. Les joueurs comme Villaroel (26 sélections), Vaca (20 sélections) et le défenseur Quinteros (23 sélections) sont tous absents, de même que Saavedra (40 sélections) qui n’a pas été convoqué. En revanche, parmi les joueurs présents, seuls trois évoluent dans un autre hémisphère : Roberto Fernandez (Kaliningrad, Russie), Boris Cespedes (Yverdon, Suisse) et Jaume Cuellar (FC Barcelone B). En face, le Panama peut compter sur sa star en défense, Amir Murillo, qui réalise jusqu’ici une grande compétition avec un but marqué lors du premier match. Toutefois, le Panama doit faire face à des absences notables, notamment celle du cadre Andrade (LASK), du vétéran Quintero (133 sélections), ainsi que des buteurs Stephens (29 sélections) et Blackburn (54 sélections, 12 buts). Le capitaine Godoy (Nashville, 140 sélections, 4 buts) est également absent, affaiblissant l’équipe pour la Copa America.

Les compositions probables pour ce Bolivie – Panama :

Bolivie : Viscarra – Rocha, Cuellar, Haquin, Sagredo, Fernandez – Villamil, Cespedes – Vaca, Algaranaz, Terceros.

Panama : Mosquera – Blackman, Farina, Cordoba, Miller, Davis – Murillo, Martinez, Welch, Barcenas – Fajardo (ou Guerrero).

Avantage Panama face à la Bolivie

Encore en lice pour une qualification historique, le Panama devrait logiquement s’imposer pour cette dernière journée face à une équipe de la Bolivie qui joue ce match sans enjeu. Le Panama, après sa surprenante victoire contre les États-Unis, contrôle quasiment son destin : faire mieux ce soir que les Américains qui jouent l’Uruguay dans l’autre match, lui assurerait une place en quart de finale. Buteur après être rentré en lice en 2ème mi-temps face aux Américains, Fajardo devrait cette fois débuter. Les Boliviens pourraient une nouvelle fois rester muets

