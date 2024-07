Pronostic Colombie Panama : Analyse, cotes et prono du match de la Copa América 2024

Dans la nuit de samedi à dimanche, prennent fin les quarts de finale de la Copa América 2024. On vous donne nos pronostics Colombie Panama. Chez ParionsSport, votre premier pari est remboursé en paris gratuits s’il est perdant.

La Colombie sûre de sa force

La Colombie est en forme comme elle a pu le démontrer lors de la phase de groupes de cette Copa América. Los Cafeteros ont parfaitement lancé leur compétition en dominant le Paraguay (2-1) et le Costa Rica (3-0). Déjà qualifiée pour les quarts de finale, la sélection colombienne a ensuite assuré la première place de la poule en tenant tête au Brésil (1-1). Ce nul est venu mettre fin à l’incroyable série de victoires des hommes de Nestor Lorenzo qui avaient aligné 10 succès de rang. Invaincue depuis 26 rencontres, la Colombie avait déjà prouvé lors des éliminatoires pour le Mondial 2026 qu’elle avait retrouvé son rang. En effet, les partenaires de James Rodríguez sont actuellement en 3e position de ce mini-championnat derrière l’Argentine et l’Uruguay.

Le Panama en quête d’un exploit

En face, le Panama est l’invité surprise de ces quarts de finale de la Copa América. Tombée dans le même groupe que l’Uruguay, la Bolivie et les États-Unis, la sélection panaméenne est parvenue à prendre la deuxième place de la poule derrière l’intouchable Celeste et surtout devant les USA, qui évoluaient pourtant devant leur public. Bien parti dans son groupe de qualification pour la Coupe du monde 2026, le Panama a remporté ses deux premiers matchs qui lui permettent pour le moment d’envisager l’étape suivante. Battu par l’Uruguay pour son entrée en lice dans cette Copa (3-1), le Panama a parfaitement réagi en signant un exploit face aux USA (2-1) et en confirmant contre la Bolivie (3-1). En quart de finale, les Panaméens se présentent dans la peau d’un outsider qui n’a rien à perdre.

La Colombie privée de Lerma, le Panama avec son équipe type

Pour cette rencontre, il faut souligne côté colombien la blessure de l’important défenseur Lucumi et surtout la suspension du milieu cadre Lerma. La Colombie reste tout de même très solide à l’image du meneur de jeu James Rodríguez qui brille dans cette Copa América (3 passes décisives). Le latéral de Crystal Palace Muñoz a, quant à lui, marqué 2 buts, mais c’est bien l’ailier de Liverpool Luis Diaz qui constitue la star des Cafeteros. Pour le Panama, on retrouve une connaissance de la Ligue 1 avec le Marseillais Murillo, qui a fait trembler les filets à la dernière seconde contre l’Uruguay. Avec 2 buts inscrits durant la phase de poules, Fajardo est l’homme à suivre du côté dans le secteur offensif. Le sélectionneur devrait à nouveau mettre en place un système compact avec 5 défenseurs.

Les compositions probables pour ce Colombie – Panama :

Colombie : Vargas – Muñoz, Sánchez, Cuesta, Mojica – Ríos, Uribe – Arias, Rodríguez, Diaz – Córdoba.

Panama : Mosquera – Murillo, Farina, Córdoba, Miller, Davis – Blackman, Martinez, Carrasquilla, Barcenas – Fajardo.

La Colombie poursuit sa route

Troisième de la précédente Copa América disputée en 2021, la Colombie nourrit de grandes ambitions 2024. En effet, les Cafeteros semblent imbattables ces temps-ci et n’ont plus concédé le moindre revers depuis février 2022 ! Ils s’avancent donc en pleine confiance dans ce quart de finale les opposant au modeste Panama. La Colombie devrait rendre compte de sa supériorité sur son adversaire cette nuit et pourrait même y parvenir sans grande difficulté. Pour cela, elle pourra compter sur son dynamiteur Luis Diaz qui a déjà marqué dans cette Copa América, contre le Costa Rica.

