  • Espagne

Vers un combat de boxe entre Sergio Ramos et un masculiniste ?

Qui est vraiment surpris ? Libre de tout contrat depuis son départ en décembre du club mexicain de Monterrey, Sergio Ramos pourrait faire un combat de boxe professionnel. Si rien n’est encore officiel, l’ancien international espagnol s’entraîne très sérieusement depuis plusieurs semaines et pourrait même affronter l’influenceur masculiniste Andrew Tate, banni d’Instagram et TikTok pour des propos misogynes mais également inculpé pour viol, trafic d’êtres humains et coups et blessures au Royaume-Uni, dans un combat en six rounds au Qatar le 22 août prochain. 

Toujours pas retraité

À 39 ans, le défenseur central, qui n’a toujours pas pris la décision de mettre un terme à sa carrière, peine à trouver un nouveau projet et a essuyé un refus de l’OGC Nice. L’ancienne gloire du Real Madrid serait dans le même temps proche de devenir propriétaire du Séville FC, en grande difficulté financière. Au four et au moulin, le Sergio.

