Détrompez-vous, les actuels défenseurs de Nice sont bien meilleurs que Sergio Ramos

Lanterne rouge de Ligue Europa et deuxième pire défense de Ligue 1, l 'OGC Nice prend l'eau. En début de semaine, le club azuréen s'est pourtant payé le luxe de refuser les services de Sergio Ramos, multi champion d’Europe. Derrière ce choix étonnant, une réalité évidente : la défense des Aiglons n'a pas besoin de ça.

Moins rapide que Moïse Bombito

Comme son nom l’indique, Moïse est une petite bombe. Trop rapide pour le néanmoins explosif Sergio Ramos. Lors de ses années MLS, Bombito était officiellement l’un des joueurs les plus vifs du continent américain. Selon les données de tracking, le Canadien a déjà été flashé à 37 km/h lors d’un sprint contre Miami en avril 2024, vitesse d’un scooter un peu nerveux sur la Promenade des Anglais. Ramos, lui, plafonne à 30 km/h (son record), respectable pour un défenseur central de 39 ans mais insuffisant pour rattraper les pointes d’Emegha.

Moins robuste que Dante

Une carrière aussi longue que les sept étages de l’enfer. Dante a tapé la barre des 40 piges, 42 en octobre 2025, pour être exact. L’infatigable brésilien cumule plus de 300 matchs sous le maillot niçois en étant toujours pertinent : il est devenu le joueur de champ le plus âgé à disputer un match de Ligue Europa en septembre. À côté de ça, Sergio Ramos, de trois ans son cadet, commence déjà à tirer la langue : en 2021, il s’était retrouvé plusieurs fois sur le banc pour « fatigue musculaire »… De quoi réfléchir à une reconversion en consultant, tandis que son homologue trouve encore l’énergie de taper des foot-volley à Juan-les-Pins.

Moins réglé que Jonathan Clauss

Un vrai coucou, ce Jojo. Dans une interview donnée au média Carré, l’international français dévoilait ses immuables tocs d’avant match : le type de repas, de douche, la façon de mettre ses chaussettes, de couper ses chaussettes…Sergio Ramos, ancien arrière droit comme Jojo, affirmait simplement être attaché à son numéro 4 : « Je l’apprécie beaucoup par superstition, parce que je l’ai eu dès le début de ma carrière, et puis il m’a ensuite accompagné tout au long de ma vie, m’a poursuivi, m’a apporté de la chance, et beaucoup de victoires. » Tout ça pour prendre le 93 une fois arrivé au Mexique…

Moins bricoleur que Melvin Bard

Melvin Bard a des connaissances en plomberie que Ramos n’a pas. Si l’Espagnol a toujours su qu’il serait footballeur, Melvin Bard, lui, a longtemps hésité avec la plomberie. Et quelque part, ça se voit. Avant de signer à Lyon en 2019, le numéro 26 allait démarrer un apprentissage dans le bâtiment, aujourd’hui, il est donc capable de changer un évier ou réparer un tuyau, pile ce qu’il faut pour sauver Nice du naufrage.

Moins bon communiquant que Youssouf Ndayishimiye

Youssouf Ndayishimiye est quadrilingue. Il peut défendre en français, relancer en anglais, communiquer en swahili, et probablement engueuler un attaquant en kirundi s’il faut. Une richesse culturelle et tactique que Ramos n’a jamais vraiment exploitée, lui qui a passé seize saison en Espagne, au Real Madrid, et qui maîtrise le français avec la même aisance que Neymar.

Moins Guardiola-compatible que Juma Bah

Depuis plusieurs années, le boss de Manchester City fait la pluie et le beau temps concernant les tendances sur les défenseurs centraux. Stones, Ruben Dias, Aké, Gvardiol, Khusanov, Guéhi : tous sont passés ou passeront entre les mains du gourou catalan. Tous, dont Juma Bah, recruté par les Citizens en janvier dernier avant d’être prêté à Lens, puis à Nice. C’est la preuve du potentiel du garçon, là où Pep a toujours cherché à garder ses distances avec le Sergio Ramos, étiqueté « madrilène » forcément.

Moins titré qu’Antoine Mendy en 2026

Antoine Mendy est champion d’Afrique. L’international sénégalais vient de rafler une deuxième étoile avec les Lions de la Térenga, le plaçant automatiquement sur une dynamique positive. Pour Sergio Ramos, ces célébrations sont désormais dans le rétro. Le quintuple champion d’Espagne, double champion de France, quadruple vainqueur de la Ligue des champions, double champion d’Europe et champion du monde, n’a plus touché une coupe depuis 2023. Une éternité pour un goinfre de son espèce et qui forcément aura un impact sur son moral.

Moins grand que Kojo Peprah Oppong

1,84m pour l’Espagnol (qui ne peut que se tasser), 1,85m pour le Ghanéen. Tous les détails comptent !

Claude Puel a refusé le renfort d’un champion du monde et multi champion d’Europe