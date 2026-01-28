Monaco se qualifie pour les barrages

Monaco 0-0 Juventus

Ridiculisé par le Real Madrid la semaine dernière, Monaco, qui devait s’imposer pour s’assurer une qualification pour les barrages, s’est contenté d’un match nul face à la Juventus lors de cette dernière journée de phase régulière de la Ligue des champions (0-0). Un résultat suffisant pour que le club de la Principauté reste en vie dans cette compétition.

Contre une équipe largement remaniée, car quasi assurée d’être barragiste, les hommes de Pocognoli ont directement l’occasion de prendre les commandes de la partie. À la suite d’un dégagement totalement raté de Mattia Perin, Magnes Akliouche, surpris, ne parvient pas à cadrer (1re). Poussée par un petit peu plus de 11 000 spectateurs, la faute à des travaux, l’ASM gère parfaitement son début de rencontre. Sur une magnifique passe en profondeur de Vanderson, Balogun file au but et fait trembler les filets, mais l’attaquant du club de la Principauté voit son pion être logiquement refusé pour une poussette dans le dos de Pierre Kalulu (14e). Dominateurs, les Monégasques marchent sur leur adversaire, mais peinent à se montrer tueurs dans la zone de vérité, à l’image de la lourde frappe repoussée de Vanderson à la suite d’un beau travail d’Akliouche, très en vue lors du premier acte (30e). Frustrant.

L’essentiel est assuré

Sur un tempo bien moins rapide qu’en première période, Monaco ronronne et se procure bien moins d’occasions à la reprise face à des Bianconeri inoffensifs (0 tir cadré), qui se contentent de bien défendre. Le match se tend et les fautes se multiplient. Malgré une pluie de changements dans cette partie, et une dernière opportunité signée par Balogun (90e+1), aucun but ne sera inscrit au terme. Sans briller, mais en étant consistant durant toute la rencontre, Monaco assure sa place en barrages.

Monaco (4-2-3-1) : Köhn – Henrique, Teze, Kehrer, Vanderson – Zakaria, Camara, – Golovin, Coulibaly (Bamba, 78e), Akliouche – Balogun. Entraîneur : Sébastien Pocognoli.

Juventus (4-2-3-1) : Perin – Kelly, Bremer, Kalulu, Cabal (Cambiaso, 75e) – Thuram (David, 84e), Koopmeiners (Zhegrova, 73e) – McKennie, Fabio Miretti (Yildiz, 46e), Conceição (Adzic, 46e) – Openda. Entraîneur : Luciano Spalletti.

