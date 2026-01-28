S’abonner au mag
  • C1
  • J8
  • Monaco-Juventus (0-0)

Monaco se qualifie pour les barrages

Par Thomas Morlec
Monaco se qualifie pour les barrages

Monaco 0-0 Juventus

Ridiculisé par le Real Madrid la semaine dernière, Monaco, qui devait s’imposer pour s’assurer une qualification pour les barrages, s’est contenté d’un match nul face à la Juventus lors de cette dernière journée de phase régulière de la Ligue des champions (0-0). Un résultat suffisant pour que le club de la Principauté reste en vie dans cette compétition.

Contre une équipe largement remaniée, car quasi assurée d’être barragiste, les hommes de Pocognoli ont directement l’occasion de prendre les commandes de la partie. À la suite d’un dégagement totalement raté de Mattia Perin, Magnes Akliouche, surpris, ne parvient pas à cadrer (1re). Poussée par un petit peu plus de 11 000 spectateurs, la faute à des travaux, l’ASM gère parfaitement son début de rencontre. Sur une magnifique passe en profondeur de Vanderson, Balogun file au but et fait trembler les filets, mais l’attaquant du club de la Principauté voit son pion être logiquement refusé pour une poussette dans le dos de Pierre Kalulu (14e). Dominateurs, les Monégasques marchent sur leur adversaire, mais peinent à se montrer tueurs dans la zone de vérité, à l’image de la lourde frappe repoussée de Vanderson à la suite d’un beau travail d’Akliouche, très en vue lors du premier acte (30e). Frustrant.

L’essentiel est assuré

Sur un tempo bien moins rapide qu’en première période, Monaco ronronne et se procure bien moins d’occasions à la reprise face à des Bianconeri inoffensifs (0 tir cadré), qui se contentent de bien défendre. Le match se tend et les fautes se multiplient. Malgré une pluie de changements dans cette partie, et une dernière opportunité signée par Balogun (90e+1), aucun but ne sera inscrit au terme. Sans briller, mais en étant consistant durant toute la rencontre, Monaco assure sa place en barrages.

Monaco (4-2-3-1) : Köhn – Henrique, Teze, Kehrer, Vanderson – Zakaria, Camara, – Golovin, Coulibaly (Bamba, 78e), Akliouche – Balogun. Entraîneur : Sébastien Pocognoli.

Juventus (4-2-3-1) : Perin – Kelly, Bremer, Kalulu, Cabal (Cambiaso, 75e) – Thuram (David, 84e), Koopmeiners (Zhegrova, 73e) – McKennie, Fabio Miretti (Yildiz, 46e), Conceição (Adzic, 46e) – Openda. Entraîneur : Luciano Spalletti.

Qui sont les 29 premiers qualifiés pour la prochaine Ligue des champions ?

Par Thomas Morlec

À lire aussi
Les grands récits de Society: Touche pas à son poste
  • Enquête
Les grands récits de Society: Touche pas à son poste

Les grands récits de Society: Touche pas à son poste

Cyril Hanouna. On ne parle que de lui. Et rarement pour en dire du bien. Adoré par ses très nombreux fans mais détesté par le milieu, le héros de Touche pas à mon poste est devenu en quelques mois le parrain du PAF. Mais combien de temps cela durera-t-il? La question se pose. Et la réponse, pour beaucoup, est évidente.

Les grands récits de Society: Touche pas à son poste
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

La saison de l'OM est-elle déjà ratée ?

Oui
Non
Fin Dans 5j
103
Réactions

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!