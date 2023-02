PSG 0-1 Bayern Munich

But : Coman (53e) pour le Bayern

Expulsion : Pavard (90e+2)

Il était question de reconquête, ce mardi soir, au Parc des Princes, ce qui n’est pas vraiment ce qu’on attend du Paris Saint-Germain à ce niveau, ni d’un jour de Saint-Valentin. Pour le retour des papillons dans le ventre, il faudra patienter, Paris n’ayant pas été à la hauteur pour prendre le dessus sur le Bayern Munich, vainqueur logique de cette première manche en huitièmes de finale de Ligue des champions (0-1). Kingsley Coman a marqué, Kylian Mbappé est entré pour une trentaine de minutes, et le PSG a réalisé ce qui n’était plus arrivé depuis 2011 : perdre trois matchs d’affilée.

Paris comme un petit

Ce n’était pas un soir pour râler et ressasser les dernières défaites au Parc des Princes, plein pour l’occasion et orné d’un gigantesque tifo inspiré du manga One Piece. L’ambiance des grands rendez-vous, mais le retour du 4-4-2 cher à Christophe Galtier, avec la présence du jeune Warren Zaïre-Emery sur le côté droit. Un système pour se rassurer ? Oui, surtout pour laisser le ballon au Bayern, qui a quasiment toujours eu le contrôle dans un premier acte fermé. On a pourtant vu Eric Maxim Choupo-Moting allumer une mèche après seulement quelques secondes pour annoncer la couleur, celle d’un champion d’Allemagne trop peu dangereux pour inquiéter Gianluigi Donnarumma, mais qui a eu le mérite d’essayer jusqu’à la pause : une reprise trop molle de Kingsley Coman, un pétard de Joshua Kimmich dévié en corner, et un coup de casque de Choupo-Moting à côté. Dans le dur, Paris s’est appliqué à bien défendre, à l’image de Danilo Pereira et Sergio Ramos, très précieux. Dans le camp bavarois, les Parisiens n’ont pas eu grand-chose à se mettre sous la dent (1 tir non cadré en 45 minutes), si ce n’est des chamailleries entre Benjamin Pavard et Neymar, et un coup franc dans le mur de Lionel Messi avant les citrons. Un drôle de match pour un huitième de finale aller de Ligue des champions et une satisfaction pour le PSG : ne pas avoir craqué.

Coman, bourreau des cœurs

En parlant de craquage, le parcage visiteurs bavarois a fêté le retour sur la pelouse en offrant un tableau de fumigènes, alors que les deux coachs ont proposé des ajustements : Presnel Kimpembe à la place d’Achraf Hakimi, dépassé, et la mobylette Alphonso Davies pour laisser João Cancelo sur le banc. Si Paris a tenté de revenir pour exister un peu plus souvent, ce qui n’était pas bien compliqué, Coman, l’ancien de la maison, a enfilé son costume de bourreau au second poteau pour refroidir le Parc d’une volée puissante sous Donnarumma après un centre superbe de Davies (0-1, 53e). Le Titi n’a pas fêté son but, ni l’arrivée de Kylian Mbappé, dont l’entrée peu avant l’heure de jeu a été célébrée comme un but par le public parisien. Celui-ci aurait pourtant pu être réduit au silence sans Donnarumma, décisif deux fois face à Choupo-Moting, écœuré de voir l’Italien repousser son tir sur le poteau. Puis, Paris s’est réveillé : Mbappé a vu un premier but refusé pour une position de hors-jeu, avant un second, à la suite d’un numéro de la dynamite Nuno Mendes, alors que le Parc avait eu le temps de hurler trois fois son nom. Un réveil beaucoup trop tardif pour les Parisiens, qui ont poussé dans les dix dernières minutes, Vitinha mettant à contribution Sommer et Pavard se muant en héros de la patrie en faisant barrage à la tentative de Messi, avant de voir rouge dans le temps additionnel (second avertissement, 90e+2). Dans trois semaines, le Français ne sera pas de la partie, et le PSG sera contraint de faire ce qu’il est habitué à subir : renverser son adversaire pour voir les quarts.

PSG (4-4-2) : Donnarumma – Hakimi (Kimpembe, 46e), Marquinhos, Ramos, Mendes – Zaïre-Emery (Ruiz, 57e), Verratti, Danilo P. (Vitinha, 75e), Soler (Mbappé, 57e) – Messi, Neymar. Entraîneur : Christophe Galtier.

Bayern (3-4-3) : Sommer – Pavard, Upamecano, De Ligt – Cancelo (Davies, 46e), Kimmich, Goretzka, Coman (Gnabry, 76e) – Musiala (Gravenberch, 87e), Choupo-Moting (Müller, 76e), Sané (Stanisic, 90e). Entraîneur : Julian Nagelsmann.