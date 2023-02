Le Parc y a cru.

Crucifié par Kingsley Coman, encore, le PSG s’est incliné face au Bayern en huitièmes de finale allers de la Ligue des champions (0-1). Boostés par l’entrée de Kylian Mbappé à la 56e minute, les Parisiens ont néanmoins fini fort. L’attaquant français a même cru égaliser à la 82e, avant que l’arbitre ne revienne sur un hors-jeu de Nuno Mendes. « Avec ce que j’ai vu, il y a de la place, a-t-il déclaré au micro de Canal+ au coup de sifflet final. On a vu qu’on est capables de les mettre en difficulté. Maintenant, il faut que tous nos joueurs soient en bonne santé, on va aller là-bas pour gagner chez eux et se qualifier. »

Kyks a aussi évoqué son état physique, lui qui n’avait plus joué depuis le début du mois face à Montpellier. « C’était compliqué, c’était imprévisible. Je n’étais pas censé jouer, a-t-il admis. J’avais envie de jouer, d’aider les copains, d’apporter une énergie. On a tout essayé, on a travaillé jour et nuit. On a réussi à avoir un bout de match, ce n’était pas ce que je voulais, moi je veux toujours jouer. Mais des fois, il faut se contenter de ce qu’on peut faire, et aujourd’hui je ne pouvais faire que ça. »

Rendez-vous le 8 mars, avec plus de 35 minutes dans les cannes.