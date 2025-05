La première liste d'Ancelotti avec 5 joueurs de Ligue 1 et un grand absent

Pas de temps à perdre.

Arrivé au Brésil quelques heures plus tôt, Carlo Ancelotti a donné sa première conférence de presse en tant que sélectionneur de la Seleção lundi. Sa première liste, aussi, puisque les quintuples champions du monde ont bientôt rendez-vous avec l’Equateur (6 juin) et le Paraguay (11 juin), deux rencontres qui doivent leur permettre de se rapprocher de la qualification pour la Coupe du monde 2026. Premier enseignement : le retour de Neymar, dont la dernière sélection remonte au 18 octobre 2023, attendra encore un peu puisque Carletto a décidé, après en avoir discuté avec le joueur de Santos, de le ménager en raison de sa récente blessure aux ischios.

TIME CONVOCADO! 🇧🇷 O treinador da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, anunciou nesta segunda-feira (26) a lista dos convocados para os jogos contra Equador e Paraguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026. ISSO É BRASIL! 🇧🇷 pic.twitter.com/oYWYg7R8mh — CBF Futebol (@CBF_Futebol) May 26, 2025

Cinq pensionnaires de Ligue 1 sont convoqués : Alexsandro (Lille), Lucas Beraldo, Marquinhos (PSG), Vanderson (Monaco) et Andrey Santos (Strasbourg). Ancelotti offre aussi un grand retour à Antony, qui n’a plus porté le maillot auriverde depuis mars 2023. L’attaquant du Betis voit son retour en forme récompensé, lui qui a inscrit neuf buts depuis le mois de janvier. Il s’apprête d’ailleurs à défier Chelsea en finale de la Ligue Conférence. Casemiro, absent depuis octobre 2023, et Richarlison, qui n’avait plus été convoqué depuis mars 2024, retrouvent eux aussi la Seleção.

Et Luiz Gustavo alors ?

