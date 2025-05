Carlo Ancelotti accueilli en superstar au Brésil

Décalage hor… quoi ?

Samedi, Carlo Ancelotti dirigeait son dernier match comme entraîneur du Real Madrid (victoire contre la Real Sociedad 2-0). Ce dimanche soir, Carlo Ancelotti se retrouvait au Brésil, pour parapher son contrat de sélectionneur auriverde. Un changement radical de fonction et d’environnement en quelques heures pour l’Italien, qui a pu goûter à un accueil complètement fou de la part de ses nouveaux supporters. Massée devant l’hôtel du technicien, une centaine de Brésiliens a en effet sorti les fumigènes, les drapeaux et les tambours, pour lui souhaiter la bienvenue.

Ancelotti chegou ao hotel e foi recepcionado por Rodrigo Caetano e pelo novo presidente da CBF, Samir Xaud. O treinador também fez questão de parar e cumprimentar os torcedores que o aguardavam. 📹 CBF pic.twitter.com/6gP3IWVJ5C — BTB SPORTS (@btbsportsbr_) May 26, 2025

Ancelotti a ensuite pu se poser (et poser) aux côtés du président de la Confédération brésilienne de football, Samir Xaud et son directeur général, Rodrigo Caetano. Les premières échéances de « Carletto » débuteront les 5 et 10 juin prochains, pour le compte des qualifications à la Coupe du monde 2026, face à l’Équateur puis au Paraguay.

En voici un que la retraite à 70 ans ne doit pas déranger.

